Co się wydarzy?

Dzisiaj Nurkowie Minerzy z 13 Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety, jednostki wojskowej znanej z przeprowadzania skomplikowanych operacji podwodnych, rozpoczną neutralizację 32 sztuk pocisków artyleryjskich kal. 210 mm. Odkryte w trakcie prac przygotowawczych do budowy pływającego terminalu przeładunkowego gazu LNG, pociski zawierają łącznie około 640 kg materiału wybuchowego, co czyni operację wyjątkowo bardzo niebezpieczną.

Reklama

Strefy bezpieczeństwa

W związku z przeprowadzaniem operacji na wodach Zatoki Gdańskiej, wprowadzono specjalne środki ostrożności. Ustanowione zostaną strefy bezpieczeństwa, w których wprowadzone będą ograniczenia i zakazy. Na odcinku linii brzegowej od Gdańsk Stogi do Plaży Sobieszewskiej obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w wodzie.

Apel o ostrożność

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w okolicy, marynarka wojenna apeluje do mieszkańców oraz turystów, aby 13 listopada zachowali ostrożność i stosowali się do wszelkich nakazów służb zabezpieczających operację. Działania te mają na celu eliminację ryzyka wybuchu pozostałości wojennych i zapewnienie porządku na wodach Zatoki Gdańskiej.

Zatem, jeśli planujecie spędzić czas nad wodą w tych rejonach, pamiętajcie, by unikać wchodzenia do wody i stosować się do zaleceń służb.