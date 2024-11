We wtorkowym wydaniu "Kropki nad i" gościem Moniki Olejnik był Radosław Sikorski. Potencjalny kandydat KO na prezydenta wyszedł ze studia, zanim wyłączono kamery, wyraźnie zirytowany pytaniem prowadzącej o pochodzenie jego żony Anne Applebaum.

Radosław Sikorski jest ministrem spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Teraz chciałby kandydować na prezydenta Polski. O tym, czy zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, zdecydują prawybory, w których zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim.

Kariera Anne Applebaum

Anne Applebaum to ceniona polsko-amerykańska dziennikarka, laureatka Nagrody Pulitzera. Urodziła się w rodzinie pochodzenia żydowskiego, jej rodzice to Harveya M. i Elizabeth Applebaumowie. Ukończyła z wyróżnieniem Yale, na którym uzyskała licencjat z historii i literatury. Rok później otrzymała tytuł magistra stosunków międzynarodowych na London School of Economics. Studiowała także na Oksfordzie.

Do Polski Anne Applebaum przyjechała jako dziennikarka, korespondentka "The Economist". Do 1991 roku napisała wiele tekstów o tym, co dzieje się w państwach bloku wschodniego, o przemianach ustrojowych. Z redakcji "The Economist" przeniosła się do "The Spectactora", w którym pracowała jako redaktor działu zagranicznego, a później zastępca redaktora naczelnego tygodnika w Londynie.

W czasie kampanii wyborczej w Wielkiej Brytanii w 1997 roku była redaktorem politycznym "Evening Standard". Pisała także do magazynu "Slate" (przejętego w 2004 roku przez "The Washington Post", w którym odpowiadała za kolumnę "Foreigners". Między 2002 a 2006 rokiem była członkinią kolegium redakcyjnego "The Washington Post". Była komentatorką polityczną i prowadziła tygodniową kolumnę poświęconą sprawom zagranicznym.

Anne Applebaum jest autorką wielu książek, to m.in. "Gułag", za którą w 2004 roku została wyróżniona najwyższą Pulitzerem w kategorii "General nonfiction"; "Między Wschodem a Zachodem: przez pogranicza Europy", którą wyróżniono Nagrodą im. Adolpha Bentincka; "Za żelazną kurtyną. Ujarzmienie Europy Wschodniej 1944-1956", za którą otrzymała Cundill Prize. 11 września 2024 ukazała najnowsza książka Anne Applebaum „Koncern autokracja. Dyktatorzy, którzy chcą rządzić światem” w tłumaczeniu Michała Rogalskiego.

Polsko-amerykańska pisarka ma na swoim koncie także wiele odznaczeń państwowych. To m.in. Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który 11 listopada 2012 roku wręczył jej prezydent Bronisław Komorowski za wybitne osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej oraz upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Anne Applebaum i Radosław Sikorski

Radosław Sikorski i Anne Applebaum wzięli ślub w 1992 roku. Byli wtedy oboje młodymi dziennikarzami. Traf chciał, że wyruszyli razem w podróż, która jak się potem okazało, wpłynęła na całe życie. W organizacji uroczystości pomagała mama pisarki. "Ludzie się pobierają w różnych oryginalnych miejscach, na pustyni, w górach, na plaży, a ja miałam replikę z wesela moich rodziców w ich ogrodzie. Mama wyprodukowała całe to wesele, absolutnie wszystko było jej, począwszy od sukni, którą byłam zachwycona. [...] Mama ją miała, idąc do ślubu, jej siostra też, jeszcze pół roku temu moja kuzynka ją włożyła na swój ślub. Tylko moje siostry się uparły, że jej nie założą” - mówiła Anne Applebaum Pawłowi Potoroczynowi w książce pt. "Matka Polka".

Anna Applebaum i Radosław Sikorski ma dwoje dzieci: synów Aleksandra i Tadeusza. Część wspólnego życia spędzili w USA, w Waszyngtonie. Potem wrócili do Polski. Mieszkają w zabytkowym dworku w Chobielinie pod Bydgoszczą, który obecny minister remontował przez kilkanaście lat.

W 2013 roku Anne Applebaum dostała polskie obywatelstwo. "Od 20 lat jestem związana z Polską. Mam męża Polaka, moje dzieci są Polakami i myślę, że nadszedł już ten czas. Poznałam też wielu ludzi stąd, którzy teraz są moimi przyjaciółmi" - powiedziała wtedy w wywiadzie dla "Polska Times".