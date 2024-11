Prezydent zatwierdził nowe przepisy podatkowe, które znacząco zwiększają obciążenia finansowe związane z konsumpcją wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz produktów nowatorskich.

Jak podano w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP, głównym celem wprowadzonych zmian prawnych jest dostosowanie stawek akcyzy na wyroby tytoniowe, nowatorskie produkty nikotynowe oraz płyny do e-papierosów do aktualnych warunków rynkowych. W wyniku podpisania nowelizacji ustawy akcyzowej przez Prezydenta RP możemy spodziewać się znaczącego zwiększenia cen zarówno tradycyjnych wyrobów tytoniowych, jak i nowocześniejszych produktów, takich jak e-papierosy i wyroby nowatorskie.

Nowe stawki akcyzy od 2025 roku

Zgodnie z nowelą ustawy, od nowego roku stawki akcyzy na wyroby tytoniowe ulegną znacznemu zwiększeniu. Konkretnie, na papierosy przewidziano stawkę w wysokości 476,10 zł za 1000 sztuk oraz dodatkową opłatę wynoszącą 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej. Analogicznie, na tytoń do palenia stawka wyniesie 412,58 zł za kilogram, również powiększona o 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej. Natomiast dla cygar i cygaretek ustalono stawkę 903,90 zł za kilogram.

W przypadku wyrobów tytoniowych, takich jak papierosy i tytoń do palenia, które nie są oznaczone akcyzą i nie mają ustalonej maksymalnej ceny detalicznej, zastosowanie znajdą nowe stawki akcyzy. Będą to 789,77 złotych za tysiąc sztuk papierosów oraz 668,06 złotych za kilogram tytoniu. Ponadto akcyza na susz tytoniowy zostanie ujednolicona z akcyzą na tytoń do palenia i wyniesie 668,06 złotych za kilogram.

W opublikowanym komunikacie informuje się, że dla płynów do papierosów elektronicznych wprowadza się stawkę akcyzy w wysokości 1,80 zł za mililitr. Jednocześnie, akcyza na wyroby nowatorskie została podwyższona do 780,41 zł za kilogram oraz 32,05 proc. średniej ważonej ceny detalicznej tytoniu do palenia. W przypadku zastosowania stawki sankcyjnej, jej wysokość wyniesie 780,41 zł za kilogram oraz 32,05 proc. trzykrotności średniej ważonej ceny detalicznej tytoniu do palenia. Podpisana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Co przewiduje ustawa?

Ustawa przewiduje stopniowy wzrost stawek akcyzy na wyroby tytoniowe, rozpoczynający się od początku przyszłego roku. Dla papierosów, w części kwotowej akcyzy, zaplanowano podwyżki o 20 proc. w 2026 roku oraz kolejne 15 proc. w 2027 roku. Producenci tytoniu do palenia zmierzą się z jeszcze bardziej znaczącymi wzrostami, o 30 proc. w 2026 roku i 22 proc. w 2027 roku. Według szacunków Ministerstwa Finansów wprowadzone zmiany przyniosą dodatkowe 3,5 miliarda złotych rocznie do budżetu państwa.

Wzrost ceny papierosów

Obecnie najniższa cena paczki papierosów wynosi około 16-17 złotych. Planowane podwyżki akcyzy, wchodzące w życie z początkiem 2025 roku, spowodują wzrost średniej ceny papierosów do poziomu przekraczającego 20 złotych. W perspektywie dwóch lat oczekuje się dalszego wzrostu cen, zbliżającego się do 25 złotych za paczkę. Równocześnie, podwyżkom ulegną również ceny płynów do e-papierosów.

