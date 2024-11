Od nowego roku czeka nas rewolucja w komunikacji z urzędami. 1 stycznia 2025 roku rusza system e-Doręczeń, który całkowicie zmieni sposób, w jaki załatwiamy sprawy urzędowe. To elektroniczny odpowiednik tradycyjnego listu poleconego, dzięki któremu będziemy mogli zarówno otrzymywać, jak i wysyłać pisma urzędowe przez internet. Nie będziemy musieli już stać w kolejkach na poczcie czy w urzędzie – całą korespondencję załatwimy wygodnie z domu lub biura. Aby skorzystać z tej nowej usługi, wystarczy założyć bezpłatną skrzynkę e-Doręczeń.

System e-Doręczeń

Dzięki systemowi e-Doręczeń komunikacja pomiędzy obywatelami i przedsiębiorcami a administracją publiczną stanie się bardziej efektywna i bezpieczna. Adres do doręczeń elektronicznych umożliwi szybką wymianę korespondencji urzędowej w formie cyfrowej. Nowe rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić czas i środki finansowe związane z tradycyjną pocztą, eliminując konieczność osobistego odbioru korespondencji oraz oczekiwania na awizo.

Dla kogo doręczenia elektroniczne?

Jak zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji, już od początku przyszłego roku obywatele i przedsiębiorcy będą mogli prowadzić oficjalną korespondencję z administracją publiczną w sposób bardziej efektywny i wygodny. Dzięki nowemu systemowi doręczeń elektronicznych, wszystkie dokumenty będą dostępne online, co umożliwi załatwianie spraw urzędowych z dowolnego miejsca i o każdej porze. W pierwszej fazie wprowadzenia tych zmian, z e-doręczeń będzie mogła korzystać większość urzędów, firm oraz osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Ostatecznie, wszystkie podmioty publiczne oraz znacząca część podmiotów prywatnych będzie zobowiązana do prowadzenia korespondencji w formie elektronicznej.

Co należy zrobić, aby móc skorzystać z sytemu e-Doręczeń?

Aby móc korzystać z nowych możliwości załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną, wystarczy utworzyć indywidualny profil e-Doręczeń. Proces ten jest niezwykle prosty i można go przeprowadzić całkowicie online, składając odpowiedni wniosek za pośrednictwem platformy mObywatel.gov.pl. Dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędzimy czas, który wcześniej musieliśmy poświęcać na odbiór tradycyjnych korespondencji w placówkach pocztowych. Od nowego roku wszystkie oficjalne pisma będą dostarczane bezpośrednio do naszej elektronicznej skrzynki. Warto także dodać, że możliwość składania wniosków i innych dokumentów drogą elektroniczną eliminuje konieczność osobistej wizyty w urzędzie.

Jak podkreślił Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, cytowany w komunikacie, wprowadzenie w Polsce systemu e-Doręczeń to ważny krok w cyfryzacji administracji państwowej. W ten sposób przechodzimy na nowoczesną komunikację, dzięki której obywatele, firmy, jak i instytucje publiczne zaoszczędzą czas i pieniądze. Załatwianie spraw urzędowych online staje się codziennością, dlatego e-Doręczenia jako elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru stanowią kolejny element cyfrowej układanki. Rozwiązanie to usprawni również pracę administracji publicznej, przyczyni się do szybszej wymiany informacji, a w efekcie skróci czas załatwiania spraw urzędowych.

