Program dofinansowania ferii zimowych 2025 stanowi istotny krok w kierunku zapewnienia równych szans na aktywny wypoczynek dzieciom pochodzącym z rodzin rolniczych. Bez względu na źródło finansowania, nadchodzące ferie mogą stać się wyjątkowym czasem dla całej rodziny.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Jak dostać dofinansowanie do ferii zimowych?

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) ogłosił nowy konkurs, dzięki któremu zimowe wyjazdy dzieci mogą być nawet o 80 proc. tańsze. To świetna okazja, by zapewnić najmłodszym niezapomniane ferie, a przy tym odciążyć domowy budżet. Maksymalne dofinansowanie na jedno dziecko wzrosło do 1000 zł, co oznacza aż 100 zł więcej niż w ubiegłym roku.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) dofinansowuje organizację turnusów zimowych w okresie od 17 stycznia do 2 marca 2025 roku. Organizatorzy takich wypoczynków mogą otrzymać dodatkowe środki finansowe – nawet do 8 000 złotych na każdy turnus.

Reklama

Kto może się ubiegać o dopłatę do ferii?

Aby skorzystać z dofinansowania, przynajmniej jeden z rodziców musi być aktywnie ubezpieczony w KRUS lub pobierać emeryturę/rentę z tego systemu. Oferta skierowana jest do dzieci urodzonych między 2009 a 2020 rokiem. Zimowiska muszą odbywać się w Polsce, najlepiej w górach, gdzie dzieci będą mogły cieszyć się zimowymi aktywnościami. Zgodnie z regulaminem konkursu, turnusy nie mogą być krótsze niż tydzień. Organizatorzy są zobowiązani do przygotowania programu, który będzie w pełni odpowiadał potrzebom dzieci i spełniał wszystkie wymogi określone przez FSUSR.

Jak zgłosić się po dofinansowanie do ferii?

Termin składania wniosków o dofinansowanie zimowisk dla dzieci rolników został przedłużony do 2 marca 2025 roku. Aby otrzymać wsparcie finansowe, organizatorzy muszą przedstawić szczegółowy program wypoczynku, który spełnia rygorystyczne standardy określone przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR). Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie, niezbędnych dokumentów oraz formularzy wniosku znajdują się na stronie internetowej FSUSR: fsusr.gov.pl.

Rodzice dzieci objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego powinni dokładnie zapoznać się z wymaganiami i przygotować kompletny zestaw dokumentów. Dla rodzin, które nie spełniają kryteriów uczestnictwa w programie finansowanym przez FSUSR, dostępne są alternatywne formy wsparcia, takie jak program "Wczasy pod gruszą" lub środki z funduszy socjalnych zakładów pracy. Organizatorzy podkreślają, że program FSUSR stanowi znakomitą możliwość zapewnienia dzieciom aktywnego wypoczynku przy jednoczesnym odciążeniu finansowym rodziców.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium