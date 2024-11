Pięć lat temu na polskim rynku pracy wprowadzono Pracownicze Plany Kapitałowe, nowatorski system oszczędzania długoterminowego, którego celem jest zwiększenie świadczeń emerytalnych Polaków. PPK to efekt współpracy między pracownikami, pracodawcami i państwem, które wspólnie budują kapitał na przyszłość.

Czym jest PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, który ma na celu uzupełnienie przyszłej emerytury. Jest to program, w którym oszczędności gromadzone są wspólnie przez pracownika, pracodawcę oraz państwo.

Uczestnictwo w PPK jest możliwe w miejscu pracy, a na indywidualny rachunek pracownika wpływają regularne wpłaty zarówno z jego wynagrodzenia, jak i od pracodawcy. Choć środki zgromadzone w PPK są przeznaczone przede wszystkim na zabezpieczenie przyszłości finansowej, to w określonych sytuacjach istnieje możliwość ich wcześniejszego wypłacenia, np. na zakup nieruchomości lub w przypadku poważnej choroby. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku uczestnik może ponieść określone koszty.

Jaka kwota z pięciu lat oszczędzania w PPK?

Jak wynika z analizy "Super Expressu", osoba, która zaczęła oszczędzać w Pracowniczych Planach Kapitałowych we wrześniu 2019 roku, mogłaby do września 2024 roku zgromadzić już ponad 14 tysięcy złotych. Ta imponująca suma to efekt wspólnych wpłat: pracownika (7,5 tys. zł), pracodawcy (5,6 tys. zł) oraz państwa (1,45 tys. zł). Warto jednak zaznaczyć, że podane kwoty są wyliczone na podstawie średniego wynagrodzenia w funduszach Nationale-Nederlanden.

To, jaki fundusz wybierzemy w ramach PPK, ma ogromny wpływ na przyszłą wartość naszych oszczędności. Fundusze akcyjne, przeznaczone zwłaszcza dla młodszych osób, mogą przynieść nawet 20 proc. rocznie. Swoje konto PPK możemy monitorować na stronie mojeppk.pl.

Polacy wypłacają pieniądze z PPK

Okazuje się, że Polacy nie wykorzystują w pełni potencjału PPK jako długoterminowej inwestycji. Zamiast tego, coraz więcej osób decyduje się na wcześniejsze wypłaty środków, co pokazuje, że PPK jest traktowane bardziej jak szybka lokata, niż emerytalny fundusz. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są programem, który ma na celu wspomóc przyszłe emerytury Polaków. Na czym to polega? Po pierwsze, każdy uczestnik PPK otrzymuje na start 250 złotych. Co roku przysługuje dodatkowa kwota w wysokości 240 złotych. Ponadto pracownik może zdecydować się na regularne wpłaty ze swojej pensji, a pracodawca dołoży do nich określoną, dodatkową kwotę. Warto podkreślić, że im wyższa wpłata pracownika, tym wyższa dopłata pracodawcy.

