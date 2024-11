Jak informuje IMiGW, nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia z głównymi ośrodkami nad Zatoką Fińską, Morzem Północnym oraz Francją, a także związane z nimi układy frontów atmosferycznych; jedynie Półwysep Iberyjski znajduje się pod wpływem słabego wyżu znad Atlantyku. Polska jest pod wpływem niżu znad Zatoki Fińskiej, w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 982 hPa. Przewiduje się jego wzrost.

Prognoza pogody na czwartek

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Na wybrzeżu lokalnie możliwe burze. Przyrost pokrywy śnieżnej na wybrzeżu i południu kraju do około 5 cm. Lokalnie drogi i chodniki śliskie. Temperatura maksymalna od 0 st. C miejscami na Pomorzu i w obszarach podgórskich Karpat do 4 st. C na południowym zachodzie i nad morzem; na Podhalu lokalnie około minus 3 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny i silny, do 40 km/h, w całym kraju porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów i w Karpatach porywy do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na noc

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. Miejscami przelotne opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej na wybrzeżu, Górnym Śląsku, Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce do około 5 cm, w rejonie Kotliny Kłodzkiej i na południu Opolszczyzny do około 10 cm. Lokalnie na drogach ślisko. Temperatura minimalna od minus 5 st. C w centrum kraju do 1 st. C nad morzem; na Podhalu lokalnie spadek temperatury do minus 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat dość silny, w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 90 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na piątek

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, na wybrzeżu deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Na wybrzeżu lokalnie możliwe burze. Na Podkarpaciu opady śniegu będą chwilami intensywne i tam przyrost pokrywy śnieżnej do około 10 cm. Lokalnie drogi i chodniki śliskie. Temperatura maksymalna od minus 1 st. C miejscami w obszarach podgórskich Karpat do 3 st. C nad morzem; na Podhalu lokalnie około minus 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na południu porywisty, w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 60 km/h, na ogół z kierunków zachodnich. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 60 km/h, w Karpatach do 75 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody dla Warszawy

W Warszawie w czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu i krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna minus 3 st. C. Miejscami drogi i chodniki śliskie. Wiatr słaby, początkowo okresami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby, zmienny.