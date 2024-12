Koszt zdobycia prawa jazdy kategorii B w ostatnich latach znacznie się zwiększył. Obecnie za kurs trzeba zapłacić nawet 4 razy więcej niż dekadę temu, co wynika głównie z rosnących cen paliwa, utrzymania samochodów szkoleniowych oraz inflacji. Dodatkowe wydatki na egzaminy i jazdy doszkalające mogą podwyższyć całkowity koszt nawet powyżej 5 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu kursu na prawo jazdy, zdobycie uprawnień staje się bardziej dostępne dla wielu osób. To doskonała okazja, by otworzyć sobie nowe drzwi zawodowe i życiowe.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Prawo jazdy - najważniejsze informacje

Prawo jazdy to oficjalny dokument, który potwierdza, że jego posiadacz ma niezbędne umiejętności i wiedzę, aby bezpiecznie prowadzić pojazd mechaniczny na drodze publicznej. W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, prawo jazdy dzieli się na różne kategorie, które odpowiadają za uprawnienia do kierowania różnymi typami pojazdów. W Polsce istnieje wiele kategorii prawa jazdy, które uprawniają do prowadzenia różnych pojazdów. Najpopularniejsze kategorie to:

B: Samochody osobowe o dopuszczalnej maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i przewożące nie więcej niż 8 osób łącznie z kierowcą.

Samochody osobowe o dopuszczalnej maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i przewożące nie więcej niż 8 osób łącznie z kierowcą. C: Ciężarowe samochody powyżej 3,5 tony.

Ciężarowe samochody powyżej 3,5 tony. D: Autobusy.

Koszty prawa jazdy w Polsce

Koszt uzyskania prawa jazdy kategorii B (samochód osobowy) składa się z następujących elementów:

Badania lekarskie: Około 200 zł.

Około 200 zł. Zdjęcia: Około 30 zł.

Około 30 zł. Kurs w szkole jazdy: Od 3000 zł do nawet 4500 zł.

Od 3000 zł do nawet 4500 zł. Egzamin teoretyczny: Około 50 zł.

Około 50 zł. Egzamin praktyczny: Około 200 zł.

Około 200 zł. Wydanie prawa jazdy: Około 100,50 zł.

Łącznie, koszt uzyskania prawa jazdy może się wahać od około 3500 zł do nawet 5000 zł.

Dofinansowania do prawa jazdy - lista

Osoby mające trudności finansowe z opłaceniem kursu na prawo jazdy mogą liczyć na pomoc państwa i innych instytucji. Poniżej przedstawiamy dostępne formy wsparcia.

Dofinansowanie do prawa jazdy z programu "Aktywny Samorząd"

Program "Aktywny Samorząd" to inicjatywa, której celem jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym (do 60. roku życia dla kobiet i 65. dla mężczyzn). Osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym z ograniczeniami ruchowymi czy słuchu, mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości nawet 5280 zł. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem prawa jazdy oraz ewentualnych dodatkowych usług, takich jak tłumaczenia języka migowego.

Dofinansowanie do prawa jazdy z Urzędu Pracy

Osoby bezrobotne, pozostające w ewidencji powiatowych urzędów pracy, mają możliwość uzyskania dofinansowania na kurs prawa jazdy. Warunkiem jest przedstawienie przekonującego uzasadnienia, że posiadanie prawa jazdy znacząco zwiększy ich szanse na podjęcie zatrudnienia. Dotacja może pokryć całość kosztów związanych z uzyskaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów, w tym opłaty za kurs teoretyczny i praktyczny, badania lekarskie, egzaminy państwowe oraz dodatkowe godziny jazdy.

Dofinansowanie do prawa jazdy od pracodawcy lub Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pracodawcy mają możliwość finansowania kursów na prawo jazdy dla swoich pracowników. Źródłem środków na ten cel może być Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pełne pokrycie kosztów szkolenia, natomiast w przypadku większych firm, dofinansowanie KFS wynosi 80 proc., a pozostałą część kosztów ponosi pracodawca.

Dofinansowanie do prawa jazdy z programów wsparcia finansowanych z funduszy UE

Wiele szkół jazdy korzysta z dotacji unijnych, co może obniżyć koszty kursu. Aby dowiedzieć się więcej o takich możliwościach, warto zajrzeć do Bazy Usług Rozwojowych. Można znaleźć tam listę ośrodków, które oferują szkolenia dofinansowane.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium