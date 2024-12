W piątek wieczorem w Zakopanem burmistrz symbolicznie zainaugurował sezon zimowy, wymieniając z wiceprezydentem Sopotu deskę surfingową na snowboard. W mieście pod Giewontem rozbłysły świąteczne dekoracje, ale za podziwianie ich części turyści będą musieli zapłacić nawet 49 zł.

Reklama

Jak powiedział burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz, miasto na dekoracje świąteczne ulic wyda w tym roku ok. 370 tys. zł. Na razie świąteczne ozdoby pojawiły się w centrum Zakopanego, w tym na Krupówkach. Kolejne, główne ulice mają być sukcesywnie ozdabiane do połowy grudnia.

Kontrowersje wśród mieszkańców Zakopanego budzi iluminacja w parku Miejskim im. Józefa Piłsudskiego, która ma rozbłysnąć 13 grudnia. Wykonała ją prywatna firma pod honorowym patronatem burmistrza Zakopanego, w partnerstwie z miastem, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i z Zakopiańskim Centrum Kultury.

Płatny wstęp na iluminację

Reklama

Teren parku został wydzierżawiony i ogrodzony, a wstęp na iluminację, która ma być tam prezentowana do 2 marca, będzie płatny. Za bilet normalny trzeba będzie zapłacić 49 zł, a za ulgowy 42 zł. Mieszkańcy Zakopanego mający kartę mieszkańca będą mogli zobaczyć światełka za pół ceny, a tutejsze dzieci wejdą do parku za darmo. Z tytułu dzierżawy parku do budżetu miasta wpłynie 160 tys. zł.

Wierzę, że to wydarzenie nie tylko wzbogaci zimową ofertę Zakopanego, ale też wzmocni naszą pozycję jako zimowej stolicy Polski – ocenił burmistrz Filipowicz.

Mieszkańcy oburzeni

Informacje o płatnej atrakcji jako pierwszy podał już kilka dni temu "Tygodnik Podhalański". Pod tekstem pojawiły się komentarze oburzonych osób. "I znów płatna atrakcja dla mieszkańców. Miejski park zamknięty dla mieszkańców tragedia" - napisał użytkownik o nicku Zakopiańczyk. "Teren miasta, z którego prawo do korzystania mają wszyscy, zostanie wynajęty prywatnej firmie i za wstęp będą pobierane opłaty? Tego jeszcze nie było. To może jeszcze ogrodzić Krupówki i Równię Krupową. Na pewno znajda się chętni na kasę. Gubałówka bis" - irytuje się internauta Ivo

Niektórzy mieszkańcy Zakopanego uważają jednak, że park miejski powinien być dostępny dla wszystkich chcących z niego skorzystać, a nie podnajmowany prywatnej firmie. Część parku, gdzie zainstalowano iluminacje, została ogrodzona już pod koniec listopada.

Często chodzę z wnukami do parku Miejskiego i zdziwiłam się, że jest zamknięty. Myślałam, że to chwilowy remont, ale jak ma to potrwać do marca, to jest to niepokojące. To przestrzeń publiczna, nie powinna być zamykana, a płatny wstęp to przesada– skomentowała Renata z Zakopanego. Instalację w zakopiańskim parku wykonała firma Multidekor, która odpowiadała m.in. za iluminacje na placu Zamkowym w Warszawie.

Szukasz ważnych i wiarygodnych informacji? Zaprenumeruj Dziennik Gazetę Prawną