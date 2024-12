Sieć sklepów Auchan opublikowała w tej sprawie komunikat na swojej stronie internetowej. Informuje w nim o wycofaniu dwóch produktów – uszek z grzybami oraz uszek z mięsem. Są to wyroby wyprodukowane przez firmę P.P.H. Kotwica. "Szanowni klienci, w trosce o wasze bezpieczeństwo firma Auchan została zobligowana do wycofania produktu z uwagi na wystąpienie bombażu na produkcie" – czytamy w oficjalnym komunikacie sieci.

Uszka z bombażem

Bombaż to wada opakowania produktów spożywczych, objawiająca się jego wydęciem. Powstaje w wyniku wzrostu ciśnienia gazów wewnątrz opakowania. To efekt błędów w procesie produkcji lub przechowywania. Główne przyczyny bombażu to nieszczelne opakowanie, przechowywanie w niewłaściwych warunkach, niewłaściwa obróbka termiczna.

Produktów z bombażem nie wolno spożywać, ponieważ są w nich szkodliwe mikroorganizmy. Mogą doprowadzić do zatrucia pokarmowego. Spożycie takich produktów to ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak nudności i wymioty, ból brzucha, a nawet infekcje pokarmowe.

Sieć Auchan przeprosiła klientów i podziękowała za zrozumienie. Zaapelowano także do osób, które zakupiły wskazaną w komunikacie partię uszek z grzybami o niespożywanie produktu. Klienci mają teraz dwie możliwości. Mogą wyrzucić artykuł lub zdecydować się na jego zwrot do sklepu. Jak zaznacza Auchan cena zakupu zostanie zwrócona.

Jakie uszka są wycofane z Auchana?

Wycofane produkty to: