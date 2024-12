Przypomnijmy, że do tragicznych wydarzeń, kiedy to zginęły dwie młode osoby, doszło 3 grudnia. Tego dnia ok. godz. 23 policjanci zostali wezwani do awantury w kamienicy przy ul. św. Wawrzyńca na krakowskim Kazimierzu.

Ponieważ nikt im nie chciał otworzyć, musieli poprosić o pomoc strażaków, aby wejść do środka. Na miejscu zastali ranną 24-latkę i jej partnera po próbie samobójczej. Dziewczyna została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła. Mężczyzna, który nie odniósł obrażeń, trafił do aresztu.

Co się stało na komisariacie w Krakowie?

Następnego dnia, w środę tuż przed godz. 6 rano 23-latek miał wyrwać broń funkcjonariuszowi i popełnić samobójstwo na komisariacie. Jak ustalił później Onet, jedna z policjantek obecnych na komendzie użyła broni służbowej i oddała strzały w stronę mężczyzny. Jednak jak pisze portal, że żadna z kul nawet nie drasnęła ciała 23-latka, a ich obecności w ciele nie wykazały wstępne oględziny.

Jak to jednak możliwe, że skuty kajdankami zatrzymany, wyrwał broń policjantowi broń, a potem strzelił sobie w głowę? Informacje na ten temat mogliby przekazać policjant i policjantka, którzy tego dnia pilnowali 23-latka. Ale, jak dowiedział się Onet, są oni na zwolnieniu lekarskim i do tej pory nie zostali przesłuchani. Natomiast wstępne ustalenia śledczych są takie, że 23-latek miał szczupłe ręce i zdołał wyswobodzić się z kajdanek. Taką wersję będą badali prokuratorzy spoza Krakowa.

Kim byli młodzi ludzie?

Według nieoficjalnych zmarła 24-latka była obywatelką Kanady i w Krakowie mieszkała już od dłuższego czasu. Jej partner, również Kanadyjczyk, do Małopolski miał przyjechać kilka dni temu.

Gdzie szukać pomocy?

Jesteś w kryzysie psychicznym? Potrzebujesz porady, wsparcia? A może chcesz zwyczajnie zostać wysłuchany? Poniżej lista bezpłatnych telefonów, gdzie otrzymasz pomoc:

Wykaz bezpłatnych, czynnych całą dobę, 7 dni w tygodniu telefonów dla dzieci i młodzieży

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

800 12 12 12 - wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów

Wykaz bezpłatnych, czynnych całą dobę, 7 dni w tygodniu telefonów dla dorosłych

116 123 - linia wsparcia dla osób dorosłych

800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

511 200 200 - telefon dla osób dorosłych w kryzysie samobójczym

Inne przydatne numery:

800 12 00 02 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ – bezpłatny, czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu

800 119 119 - Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży – codziennie w godz. od 14:00 do 22:00

720 720 020 - Antyprzemocowa Linia Pomocy SEXEDPL - od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00– 20:00

Pamiętaj! W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zadzwoń na 112.

