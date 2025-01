Program "Czyste Powietrze"

Celem programu "Czyste Powietrze" była poprawa jakości powietrza w Polsce oraz wsparcie finansowe dla właścicieli nieruchomości modernizujących swoje systemy grzewcze i termomodernizujących budynki. Jednak przeprowadzone kontrole wykazały liczne przypadki niewłaściwego wykorzystania środków programu.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Kontrole w całej Polsce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wraz z funduszami wojewódzkimi, prowadzi obecnie szczegółowe sprawdzenia projektów realizowanych w ramach programu "Czyste Powietrze". Kontrole skupiają się na gospodarstwach domowych, które otrzymały dofinansowanie po kwietniu 2024 roku. W przypadku stwierdzenia niezgodności z warunkami umowy, beneficjenci będą zobowiązani do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami za okres pięciu lat.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgłosił do organów ścigania podejrzenia popełnienia przestępstw przez kilka podmiotów gospodarczych w związku z realizacją programu dotacyjnego. Wartość potencjalnie nieprawidłowych umów szacuje się na około 600 milionów złotych. W toku prowadzonych kontroli weryfikowany jest sposób wykorzystania środków publicznych oraz zgodność realizacji projektów z miejscem wskazanym we wnioskach.

Beneficjenci dotacji są zobowiązani do przedłożenia wymaganej dokumentacji oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli na miejscu. Wiceprezes NFOŚiGW, Robert Gajda, zwrócił uwagę na zidentyfikowane przypadki nadużyć, takie jak wielokrotne uzyskanie dofinansowania na podstawie przepisanych nieruchomości oraz wymuszanie udzielania pełnomocnictw. Ponadto, stwierdzono przypadki zawyżania kosztów kwalifikowanych do dofinansowania. Skala kontroli obejmuje co dwudzieste gospodarstwo domowe, które otrzymało wsparcie w ramach programu w określonym okresie.

Reklama

Tak oszukiwali klientów

Rządowy program "Czyste Powietrze", mający na celu poprawę jakości powietrza w Polsce, został nadużyty przez niektórych przedsiębiorców. Jak wynika z doniesień portalu xyz.pl, za każdą zawartą umową handlowcy otrzymywali wysokie prowizje, sięgające nawet 35 tysięcy złotych. Najskuteczniejsi sprzedawcy byli dodatkowo nagradzani luksusowymi samochodami, kosztownymi zegarkami oraz zagranicznymi wycieczkami.

Handlowcy byli zobowiązani do przeprowadzenia od 20 do 50 wizyt domowych dziennie w celu pozyskania nowych klientów. Najbardziej pożądanymi klientami były gospodarstwa domowe o najniższych dochodach, które mogły uzyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości 135 tys. zł.

Środki finansowe z programu były przekazywane bezpośrednio firmom wykonującym kompleksowe prace termomodernizacyjne, obejmujące m.in. montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. Znacząca część dotacji, sięgająca 50 proc., była wypłacana w formie zaliczki jeszcze przed rozpoczęciem prac, co w niektórych przypadkach prowadziło do nadużyć.

Wysokie kary

Nierzetelna realizacja inwestycji finansowanej z programu "Czyste Powietrze", polegająca między innymi na nieusunięciu starych źródeł ciepła lub podaniu nieprawdziwych danych o dochodach, prowadzi do rozwiązania umowy o dofinansowanie i konieczności zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami. Maksymalna kwota dotacji w ramach tego programu wynosiła nawet 136 200 zł.