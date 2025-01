Premier Wielkiej Brytanii zwiedził Auschwitz

Przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11, gdzie Niemcy rozstrzelali wiele tysięcy osób, głównie Polaków, premier z małżonką złożyli wieniec, oddając hołd wszystkim ofiarom obozu. - Prawda, którą tu dziś zobaczyłem, pozostanie ze mną do końca życia. Tak samo jak moja determinacja, by bronić tej prawdy, walczyć z trucizną antysemityzmu i nienawiści we wszystkich jej formach i zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby "nigdy więcej" oznaczało to, co mówi i co musi naprawdę oznaczać: nigdy więcej - napisał Keir Starmer w muzealnej księdze pamiątkowej.

Goście, których powitał dyrektor muzeum Piotr Cywiński, zwiedzili część muzealnej ekspozycji, między innymi w bloku 4, gdzie przybliżona została dokonana w obozie przez Niemców zagłada Żydów. Widzieli znajdujące się tam puszki po używanym do zabijania gazie Cyklonie B, a także włosy, które ścinane były kobietom po zamordowaniu w komorach gazowych.

Brytyjski premier z małżonką weszli też do bloku 5. Prezentowane w nim są osobiste przedmioty zrabowane ofiarom, takie jak buty, walizki, okulary, dziecięce ubranka, czy żydowskie szaty modlitewne. W bloku 27, gdzie znajduje się ekspozycja poświęcona Zagładzie, goście zobaczyli między innymi salę z Księgą Imion, w której zapisano ponad 4 mln imion i nazwisk ofiar Holokaustu.

Brytyjska para zwiedziła także były obóz Auschwitz II-Birkenau. Widzieli tam między innymi rampę kolejową, na której niemieccy lekarze dokonywali selekcji deportowanych do obozu Żydów, a także ruiny komory gazowej i krematorium III. Zapalili znicz przy pomniku upamiętniającym ofiary obozu. W ubiegłym roku Muzeum Auschwitz odwiedziło co najmniej 98 tys. osób z Wielkiej Brytanii.

Obozy Auschwitz i Auschwitz II-Birkenau

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród około 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości. W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum.