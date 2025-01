Donald Tusk - podczas wspólnej konferencji z brytyjskim premierem Keirem Starmerem - podziękował za zaangażowanie Wielkiej Brytanii, brytyjskich żołnierzy w Polsce. Wasze samoloty będą niedługo w dużym stopniu odpowiadały za bezpieczeństwo naszego nieba - podkreślił. Premier zwrócił też uwagę, że Polska buduje armię, która "w przyszłości pozwoli nam zbudować pełne bezpieczeństwo, nie tylko naszego kraju, ale także całego regionu".

Współpraca z Wielką Brytanią na na rzecz bezpieczeństwa na morzu

Przekazał, że rozmawiał z brytyjskim premierem o współpracy na rzecz bezpieczeństwa na morzu.Udało się zmobilizować naszym partnerów skandynawskich, Finlandię, ostatnio także Niemcy uczestniczyły w tych rozmowach na rzecz wzmocnionej obecności i działań NATO, infrastruktury NATO-wskiej, okrętów NATO, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim- powiedział Tusk.

Będziemy skutecznie zapobiegać aktom sabotażu i w razie czego także będziemy działać - trochę jak to już Finlandia zaczęła, gdyby jakieś znowu złe zdarzenia miały miejsce na Bałtyku - w sposób bardzo twardy. I będziemy także współpracować z Wielką Brytanią, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na morzu, nie tylko Bałtyckim, ale także na Morzu Północnym- podkreślił Tusk. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o działania Wielkiej Brytanii, by użyć najnowszej technologii, np. sztucznej inteligencji podczas kontrolowania i monitorowania tzw. floty cieni.

Tusk: Mamy identyczne poglądy na sytuację w Ukrainie

Tusk zaznaczył, że wojna w Ukrainie jest wciąż niestety głównym tematem rozmów liderów politycznych. Z Wielką Brytanią i osobiście z panem premierem mamy identyczne poglądy na sytuację w Ukrainie, na agresję rosyjską wobec Ukrainy, identyczne poglądy co do tego, co należy robić, jak należy działać, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy - powiedział szef polskiego rządu.

Dodał, że obiecali sobie z brytyjskim premierem, że będą bardzo blisko współpracować, dzielić się zadaniami i informacjami.