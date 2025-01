Premier Donald Tusk nawiązał do swojej propozycji wspólnego patrolowania Morza Bałtyckiego. Dzisiaj wreszcie dojdzie do spotkania z udziałem sekretarza generalnego NATO na zaproszenie prezydenta Finlandii, gdzie będziemy rozmawiali o praktycznych działaniach zabezpieczających Bałtyk- zapowiedział Tusk przed szczytem w Helsinkach.

Powiedział, że w sprawie ataków na Morzu Bałtyckim potrzebna jest "stanowcza reakcja". Dobrze wiemy, że to też częściowo biznes, nie tylko polityka, i trzeba zniechęcić tych, którzy na tym zarabiają- powiedział. Jego zdaniem, skutecznie zniechęcimy, "kiedy widać będzie, że jesteśmy gotowi do radykalnych, twardych decyzji|. Że kiedy dochodzi do jakiegoś naruszenia bezpieczeństwa Bałtyku, państwa będą gotowe - jak też to zrobiła Finlandia - do reagowania twardego, zatrzymania statku, zatrzymania załogi i wyjaśnienia do samego końca, kto odpowiada za próbę tej dywersji - mówił premier.

Podkreślił, że odstraszanie jest ważne, ponieważ nikt nie będzie w stanie kontrolować "każdego metra kwadratowego Bałtyku".

"Flota cieni" na Bałtyku

To odpowiedź na informacje ws. niedawnego incydentu na Bałtyku, związanego z jednoczesnym uszkodzeniem kabla elektroenergetycznego EstLink2 oraz kilku telekomunikacyjnych na Zatoce Fińskiej. Doszło dot ego 25 grudnia, w Boże Narodzenie. Fińskie służby zatrzymały podejrzany o uszkodzenie kabli tankowiec Eagle S, należący do rosyjskiej tzw. floty cieni.

Wszystkie tropy prowadzą do Rosji, ale dopiero Finlandia zdecydowała się zareagować w sposób właściwy zatrzymując statek i część załogi wszczynając dochodzenie w sprawie sabotażu - powiedział premier. Dodał, że "narastająca rosyjska agresja na Morzu Bałtyckim" każe podjąć decyzje bezprecedensowe.

W tym przypadku jest to radykalnie wzmocniona obecność NATO na Morzu Bałtyckim - powiedział premier na konferencji prasowej. Dodał, że choć bezpośrednio aktami dywersji dotknięta została Szwecja, Finlandia i Estonia, "wszystkie kraje czują się w oczywisty sposób zagrożone".

Powstanie "Straż Bałtycka"

Po spotkaniu potkaniu przywódców nadbałtyckich państw NATO w Helsinkach, ogłoszono powstanie "Straży Bałtyckiej" - inicjatywy wspólnego monitorowania i ćwiczeń i na Bałtyku.

W inicjatywę - m.in. regularne patrole oraz wspólne ćwiczenia - mają zostać zaangażowane m.in. nawodne i podwodne okręty flot sojuszników, samoloty zwiadowczy i rozpoznawcze, a także nowe technologie, jak flota operujących na morzu dronów.