Ustawa ograniczająca handel w niedziele została wprowadzona w marcu 2018 roku. Od 2020 roku obowiązują wyjątki, które pozwalają na handel w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc oraz, od 2025 roku, w trzy kolejne niedziele przed świętami Bożego Narodzenia.

Czy 26 stycznia 2025 roku to niedziela handlowa?

Tak. W nadchodzącą niedzielę, 26 stycznia, wszystkie placówki handlowe, w tym sklepy spożywcze i centra handlowe, będą czynne. Będzie to pierwsza okazja w 2025 roku, aby zrobić zakupy w niedzielę.

Gdzie można zrobić zakupy w niedziele niehandlowe?

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele przewiduje szereg wyłączeń, obejmujących 32 rodzaje działalności. Zakaz handlu nie dotyczy m.in. podmiotów świadczących usługi pocztowe, których przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc całkowitych przychodów. Wyjątki dotyczą również cukierni, lodziarni, stacji paliw, kwiaciarni, sklepów z prasą oraz kawiarni. Za naruszenie zakazu handlu w niedziele przewidziano wysokie kary pieniężne, sięgające nawet 100 000 złotych, a w przypadku uporczywego łamania przepisów – karę ograniczenia wolności.

Ograniczenia handlu w niedziele wprowadzone w 2025 roku wymuszą na konsumentach zmianę nawyków zakupowych. Planowanie zakupów z wyprzedzeniem stanie się kluczowe, aby uniknąć sytuacji, w której sklepy będą nieczynne. Dla wielu osób ograniczenia te stanowią szansę na lepsze wykorzystanie wolnego czasu, sprzyjając spędzaniu go w gronie najbliższych. Z kolei dla przedsiębiorców handlowych oznacza to konieczność dostosowania działalności do nowych regulacji, w tym przygotowania specjalnych ofert na niedziele handlowe.

Niedziele handlowe w 2025 roku - harmonogram

Warto przypomnieć, że od bieżącego roku Wigilia Bożego Narodzenia została ustanowiona dniem wolnym od pracy. Prezydent Andrzej Duda podpisał odpowiednią ustawę, która jest obecnie przedmiotem kontroli w Trybunale Konstytucyjnym. W zamian za ograniczenia handlu w pozostałe niedziele, w grudniu br. klienci będą mogli skorzystać z dodatkowej, trzeciej niedzieli handlowej przed świętami Bożego Narodzenia. W konsekwencji, w 2025 roku handel detaliczny będzie dozwolony w 8 spośród 52 niedziel: