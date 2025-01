Na trzy miesiące do aresztu trafił 57-latek, podejrzany o brutalne pobicie swojego kolegi, które doprowadziło do jego śmierci. Co przerażające, mężczyzna przez półtora miesiąca mieszkał z jego zwłokami w tym samym budynku, nie udzielając pomocy ofierze. Teraz grozi mu nawet dożywocie.