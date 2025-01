W projekcie nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadzono istotne zmiany dotyczące testów sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Policji. Celem tych zmian jest dostosowanie wymagań do współczesnych wyzwań i zapewnienie, że przyszli policjanci będą odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków.