Kolejne groźby wobec Jurka Owsiaka. 39-latek w rękach policji

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP zs. w Radomiu, we współpracy z funkcjonariuszami radomskiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ustalili autora gróźb karanych opublikowanych w mediach społecznościowych, które nawoływały do pozbawienia życia Jerzego Owsiaka. 39-letni mieszkaniec Świdnicy został zatrzymany i doprowadzony do radomskiej prokuratury.