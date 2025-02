Respondentom zadano pytanie: "Jak dzisiaj powinna zachowywać się Polska wobec wojny w Ukrainie? Czy Pana/Pani zdaniem należy zamknąć granice Polski przed kolejnymi uchodźcami z Ukrainy?"

49 proc. ankietowanych jest za tym, by nie zamykać polskich granic przed ukraińskimi uchodźcami. Przeciwnego zdania jest 39 proc. respondentów. 12 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "Nie wiem/trudno powiedzieć".

Czy Polska powinna zamknąć granice? Zaskakujące wyniki sondażu

Według badania, najwięcej zwolenników pozostawienia otwartych granic dla ukraińskich uchodźców jest wśród wyborców Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej – odpowiednio 83 i 74 proc. Jednocześnie występuje wśród nich najniższy odsetek przeciwników takiego działania - odpowiednio 12 proc. i 14 proc.

Z kolei najwięcej zwolenników zamknięcia polskich granic przez kolejnymi uchodźcami z Ukrainy jest wśród wyborców Konfederacji (57 proc.) i Prawa i Sprawiedliwości (49 proc.). Przeciwnego zdania jest 38 proc. sympatyków Konfederacji i 42 proc. elektoratu PiS.

Analiza wyników sondażu pod kątem deklarowanego poparcia respondentów dla kandydatów w wyborach prezydenckich wskazuje, że najwięcej zwolenników zamknięcia granic dla kolejnych uchodźców z Ukrainy jest wśród wyborców Sławomira Mentzena z Konfederacji (57 proc.) i Karola Nawrockiego, popieranego przez PiS (49 proc.). Otwarte granice dla ukraińskich uchodźców pozostawiłoby odpowiednio 36 proc. i 43 proc. ich wyborców.

18 proc. wyborców Rafała Trzaskowskiego z KO popiera pomysł zamknięcia granic dla kolejnych ukraińskich uchodźców. Przeciwko jest 71 proc. badanych.

Wśród sympatyków Szymona Hołowni z Polski 2050 52 proc. pytanych zadeklarowało sprzeciw zamknięciu granic dla uchodźców z Ukrainy. Za było 32 proc. respondentów.

Pozostali wyborcy poszczególnych kandydatów wybierali odpowiedź: "Nie wiem/trudno powiedzieć”.

Respondenci odpowiedzieli też na pytanie "Czy mężczyźni z Ukrainy mieszkający w Polsce powinni wrócić do Ukrainy, by walczyć z Rosją?” Poparcie dla tego pomysłu zadeklarowało 74 proc. badanych. Odpowiedzi "nie" udzieliło 12 proc. ankietowanych. 14 proc. wskazało odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć”.

Najwięcej respondentów popierających ten pomysł deklaruje poparcie dla Karola Nawrockiego (85 proc.), Sławomira Mentzena (77 proc.) i Rafała Trzaskowskiego (73 proc.). Najmniej zwolenników powrotu ukraińskich mężczyzn do ojczyzny w celu walki z Rosją jest wśród wyborców Szymona Hołowni (66 proc.).

Głosy przeciwne takiej decyzji deklaruje 16 proc. wyborców Sławomira Mentzena, 13 proc. zwolenników Szymona Hołowni, 10 proc. sympatyków Rafała Trzaskowskiego i 6 proc. elektoratu Karola Nawrockiego.

Pozostali wyborcy poszczególnych kandydatów to osoby niezdecydowane.

Ostatnie pytanie zadane respondentom brzmiało: "Czy Ukraińcy mieszkający w Polsce powinni po zakończeniu wojny być skierowani z powrotem do Ukrainy?”. 61 proc. ankietowanych popiera ten pomysł, a co czwarty uczestnik sondażu (24 proc.) opowiada się przeciw takiemu rozwiązaniu. Pozostałe 15 proc. to osoby niezdecydowane.

Największy odsetek zwolenników skierowania Ukraińców do ojczyzny po zakończeniu walk jest wśród wyborców Sławomira Mentzena (76 proc.) i Karola Nawrockiego (69 proc.). Następni w kolejności są zwolennicy Szymona Hołowni (65 proc.) i Rafała Trzaskowskiego (50 proc.).

Przeciwko takiemu rozwiązaniu jest 32 proc. wyborców Trzaskowskiego, 20 proc. zwolenników Nawrockiego, 19 proc. elektoratu Hołowni i 18 proc. sympatyków Mentzena.

Badanie zostało zrealizowane przez pracownię Opinia24 na zlecenie Radia ZET metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 23-29 stycznia 2025 roku. Wyniki procentowe zaokrąglono do pełnych wartości.