Z Watykanu codziennie napływają lakoniczne komunikaty na temat zdrowia papieża Franciszka. Michał Kłosowski, watykanista, publicysta i wicenaczelny "Wszystko, co najważniejsze" w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w RMF24 stwierdził, że "trzeba się przygotować na to, że faktycznie to są ostatnie dni, godziny, tygodnie, miesiące, tego nie wie nikt, papieża Franciszka". Zwrócił również uwagę na to, co się dzieje w Watykanie.