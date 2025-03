10 marca – Dzień Mężczyzny w Polsce

W Polsce najczęściej przyjmuje się, że Dzień Mężczyzny przypada na 10 marca. To właśnie ta data na stałe zagościła w kalendarzach wielu osób, a dla niektórych stanowi niejako „odpowiedź” na obchodzony dwa dni wcześniej Dzień Kobiet. To także symboliczna data, ponieważ 10 marca w Kościele katolickim przypada wspomnienie 40 Męczenników z Sebasty – rzymskich żołnierzy, którzy zostali skazani na śmierć za wiarę. Właśnie ta symbolika męstwa i siły miała stanowić inspirację do obchodzenia Dnia Mężczyzny właśnie tego dnia.

Chociaż święto nie ma charakteru państwowego ani oficjalnego, coraz częściej panowie mogą liczyć na drobne gesty, życzenia czy upominki – podobnie jak panie 8 marca. Coraz więcej firm, szkół czy instytucji decyduje się w tym dniu również na symboliczne celebrowanie Dnia Mężczyzny.

19 listopada – Międzynarodowy Dzień Mężczyzn

Z kolei 19 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mężczyzn (International Men’s Day). To data znana i celebrowana na świecie od 1999 roku, kiedy została ustanowiona z inicjatywy Trynidadu i Tobago, a następnie poparta m.in. przez ONZ. Celem tego dnia jest nie tylko świętowanie męskości, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na kwestie zdrowia mężczyzn, równości płci oraz pozytywnego wpływu mężczyzn na społeczeństwo, rodziny i wychowanie dzieci.

Międzynarodowy Dzień Mężczyzn ma znacznie bardziej oficjalny charakter i często towarzyszą mu kampanie społeczne, akcje profilaktyczne (np. badania zdrowotne, inicjatywy prozdrowotne), a także debaty dotyczące roli mężczyzn w życiu społecznym i rodzinnym. W wielu krajach (jak Australia, Kanada, Wielka Brytania czy Indie) święto to zyskuje coraz większą popularność, choć w Polsce wciąż pozostaje w cieniu marcowego Dnia Mężczyzny.

Dzień Mężczyzny dwa razy w roku?

Czy zatem mamy dwa Dni Mężczyzny? W praktyce tak. W Polsce popularniejsza jest data 10 marca, głównie ze względu na bliskość Dnia Kobiet i tradycję, która ugruntowała się w naszym kraju. Natomiast Międzynarodowy Dzień Mężczyzn 19 listopada nabiera znaczenia w szerszym, globalnym kontekście i niesie ze sobą głębsze przesłanie – nie tylko o męskości, ale też o odpowiedzialności, roli społecznej i zdrowiu psychicznym i fizycznym mężczyzn.

30 września - Dzień Chłopaka

Warto również wspomnieć o jeszcze jednej popularnej dacie – 30 września, kiedy to obchodzony jest Dzień Chłopaka. To święto, choć nieformalne, szczególnie cieszy się dużą popularnością wśród młodszych osób – uczniów i studentów. W szkołach i na uczelniach często organizowane są wtedy zabawne konkursy, drobne upominki, czy symboliczne życzenia dla kolegów z klasy czy grupy. Dzień Chłopaka nie ma tak poważnego charakteru jak Dzień Mężczyzny, ale jest okazją do radosnego świętowania i integracji. Często jednak 30 września zaczyna być postrzegany jako święto wszystkich panów – niezależnie od wieku – dlatego wiele osób nie rozróżnia już wyraźnie obu terminów, traktując Dzień Chłopaka i Dzień Mężczyzny niemal wymiennie. Mimo to, warto pamiętać o tych różnicach – Dzień Chłopaka to raczej nieoficjalne, młodzieżowe święto, natomiast Dzień Mężczyzny ma bardziej symboliczny i społeczny charakter.