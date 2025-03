Powołanie do wojska 2025 – kto musi się stawić na komisję?

W 2025 roku wezwanie do stawienia się na komisji wojskowej mogą otrzymać:

Mężczyźni urodzeni w 2006 roku – pełnoletni obywatele podlegający obowiązkowi kwalifikacji, w tym roku kończący 19 lat.

Mężczyźni urodzeni w latach 2001–2005, którzy z różnych powodów nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej, nie przeszły kwalifikacji w poprzednich latach.

Osoby, które w latach 2023 i 2024 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej 2025,

Osoby posiadające specjalistyczne umiejętności, które mogą być przydatne w armii (np. lekarze, inżynierowie, informatycy).

Kobiety urodzone w latach 1998-2006 z wybranych kierunków studiów związanych z medycyną, informatyką i obronnością.

Seniorzy z przeszkoleniem wojskowym – w ramach mobilizacji mogą być zobowiązani do odbycia ćwiczeń rezerwy.

Podstawa prawna: Kwalifikacja wojskowa 2025 odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r., poz. 655) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 r. To właśnie te akty prawne określają, kto musi się stawić na komisji wojskowej i jakie konsekwencje grożą za niestawienie się.

Rozszerzenie powołania do wojska w 2025 – kobiety i seniorzy na liście wezwań?

Jeszcze kilka lat temu obowiązkowa kwalifikacja wojskowa dotyczyła niemal wyłącznie młodych mężczyzn. Teraz MON rozszerza listę osób, które mogą zostać objęte obowiązkiem wojskowym.

Kobiety – od kilku lat coraz więcej kobiet otrzymuje wezwania do komisji wojskowej. Nie oznacza to, że zostaną wcielone do służby, ale osoby po kierunkach medycznych, inżynierskich, informatycznych, psychologicznych, lotniczych czy weterynaryjnych mogą zostać przypisane do rezerwy. Możliwe jest także skierowanie ich na dodatkowe szkolenia wojskowe.

Seniorzy i rezerwiści – w sytuacji zwiększonego zagrożenia militarnego osoby, które w przeszłości odbyły szkolenie wojskowe, mogą zostać wezwane na obowiązkowe ćwiczenia. MON analizuje możliwości ponownego przeszkolenia byłych żołnierzy, a także osób po 50. roku życia, które nadal mogą pełnić funkcje doradcze lub logistyczne.

Terminy powołania do wojska 2025 – do kiedy trzeba się zgłosić?

Kwalifikacja wojskowa w 2025 roku rozpoczęła się 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia. W tym czasie wszyscy objęci obowiązkiem stawienia się na komisję wojskową powinni zgłosić się w wyznaczonym terminie i miejscu. Najważniejsze daty:

1 lutego - 30 kwietnia 2025 – główny okres kwalifikacji wojskowej.

– główny okres kwalifikacji wojskowej. Maj - czerwiec 2025 – ewentualne uzupełnienia dla osób, które nie mogły stawić się w wyznaczonym terminie.

– ewentualne uzupełnienia dla osób, które nie mogły stawić się w wyznaczonym terminie. Druga połowa roku 2025 – możliwe dodatkowe wezwania na szkolenia rezerwy.

Osoby, które nie zgłoszą się na komisję w wyznaczonym terminie, mogą zostać ukarane grzywną lub nawet przymusowo doprowadzone przez służby. Dlatego ważne jest, aby nie lekceważyć wezwania i w razie potrzeby zgłosić się do odpowiedniego urzędu.

Czy pobór wojskowy 2025 oznacza przymusową służbę?

Wiele osób obawia się, że kwalifikacja wojskowa oznacza natychmiastowy pobór do armii. Obowiązkowe stawienie się przed komisją nie oznacza automatycznego wcielenia do wojska, ale może skutkować przypisaniem do rezerwy. To ważne, ponieważ w sytuacji zagrożenia państwa osoby z kategorią A mogą zostać powołane do służby.

Jak wygląda komisja wojskowa w 2025 roku?

Każda osoba wezwana na kwalifikację wojskową musi:

Stawić się osobiście w wyznaczonym miejscu.

Przedstawić wymagane dokumenty, takie jak dowód osobisty i dokumentację medyczną.

Przejść badania lekarskie, na podstawie których komisja określi zdolność do służby.

Otrzymać kategorię wojskową, która określi jej przydatność do ewentualnej służby.

Czy można uniknąć powołania do wojska?

Uniknięcie stawienia się przed komisją wojskową bez ważnego powodu może skutkować karami administracyjnymi. Jednak istnieją sytuacje, które pozwalają na odroczenie lub uniknięcie przypisania do rezerwy:

Problemy zdrowotne – osoby z poważnymi chorobami mogą otrzymać kategorię D lub E (niezdolność do służby).

– osoby z poważnymi chorobami mogą otrzymać kategorię D lub E (niezdolność do służby). Nauka lub praca za granicą – w niektórych przypadkach można ubiegać się o przesunięcie terminu.

– w niektórych przypadkach można ubiegać się o przesunięcie terminu. Obowiązki rodzinne – opieka nad osobami zależnymi może wpłynąć na decyzję komisji.

Co dalej? Czy MON planuje rozszerzenie poboru?

Coraz częściej mówi się o możliwości poszerzenia poboru o kolejne grupy społeczne, w tym kobiety i osoby starsze, które mają już doświadczenie wojskowe. Władze zapewniają jednak, że na ten moment kwalifikacja wojskowa nie oznacza obowiązkowego wcielenia do armii, a jedynie przypisanie do rezerwy.

Czy w przyszłości może się to zmienić? Biorąc pod uwagę napiętą sytuację geopolityczną, zmiany w zasadach poboru nie są wykluczone. Na ten moment jednak, kwalifikacja wojskowa 2025 odbywa się według dotychczasowych zasad, choć obejmuje szerszą grupę osób niż w poprzednich latach.