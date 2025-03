Ile kosztuje 100 g złota 25 marca 2025? Aktualne ceny złota

Cena 100-gramowej sztabki złota zależy od bieżących notowań kruszcu oraz marży sprzedawcy. Poniżej zestawienie trzech najpopularniejszych sprzedawców sztabek w Polsce. Według ostatnich danych (25.03.2025) ceny takich sztabek kształtowały się następująco:

Nbp.pl: 37 317,00 zł

GoldTrader.pl: 37 781,00 zł

Mennica Apart: 38 172,03 zł

Mennica Kapitałowa: 38 160,80 zł

Dla porównania: Cena 100-gramowej sztabki złota z 24.03.2025

Nbp.pl: 37 778,00 z ł

ł GoldTrader.pl: 37 962,00 zł

Mennica Apart: 39 116,20 zł

Mennica Kapitałowa: 38 358,90 zł

Oznacza to, że w ciągu jednego dnia cena sztabki złota spadła np. w NBP o ponad 4 tys. zł. Jednak eksperci prognozują dalsze wzrosty.

Jednym z kluczowych czynników wspierających wzrost ceny złota jest napięta sytuacja geopolityczna. Eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego z powodu niedotrzymania warunków zawieszenia broni przez Hamas, a także niepewność związana z wojną na Ukrainie podsycają niepokój wśród inwestorów. W takich warunkach tradycyjnie wzrasta popyt na bezpieczne aktywa, do których złoto jest zaliczane - komentuje Michał Tekliński, ekspert rynku złota w Goldsaver.

Nasiliły się także obawy o globalny handel. Zapowiedziane na 2 kwietnia wprowadzenie kolejnych taryf celnych przez Donalda Trumpa, bez oznak odwrotu od tej decyzji, budzi emocje i niepewność na rynkach. Odpowiedź taryfowa ze strony Unii Europejskiej, która od kwietnia nałoży 50% cła na amerykańską whisky oraz retorsje ze strony Trumpa (200% cła na wina i szampany) dodatkowo eskalują napięcia handlowe - dodaje ekspert.

Dlatego też, przed dokonaniem zakupu złota zalecamy porównanie ofert różnych dostawców oraz uwzględnienie aktualnych notowań złota, aby podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. Ceny złota zmieniają się bardzo dynamicznie.

Złoto to wciąż jedna z najbezpieczniejszych i najpopularniejszych form lokowania kapitału. Szczególnie 100-gramowe sztabki cieszą się dużym zainteresowaniem, bo stanowią złoty środek między przystępną ceną, a wartością inwestycyjną.

Ile kosztuje 100 gram złota w sztabce?

Cena 100 g złota w sztabce nie zawsze jest równa tej którą widzimy na wykresach giełdowych. Dlaczego? Cena giełdowa, tzw. cena spot to aktualna wartość 1 uncji złota (ok. 31,1 g) na światowym rynku. Zmienia się ona z każdą chwilą i jest zależna od kursu dolara, napięć geopolitycznych i sytuacji gospodarczej.

Przykład: 1 uncja = 2 300 USD to 100 g = ok. 7 400 USD

Przeliczone na złotówki - przy kursie np. 4,00 zł/USD to ok. 29 600 zł.

Ponadto cena detaliczna sztabki 100 g u sprzedawców to cena, którą naprawdę płacisz za fizyczną sztabkę. Obejmuje ona:

kurs giełdowy (cena spot),

marżę dilera (zwykle 2–8%),

koszt certyfikatu LBMA (prestiżowe akredytacje przyznawane rafineriom złota, gwarancja najwyższej jakości),

opakowanie CertiCard (chroni oryginalność sztabki),

ewentualne koszty transportu/ubezpieczenia.

Dlatego 100 g sztabka u sprzedawcy dziś kosztuje od 37 000 do 38 500 zł, czyli więcej niż sama cena spot.

Cena odkupu sztabki złota, czyli co jeśli chcesz sprzedać sztabkę złota?

Tu z kolei cena może być niższa niż spot, bo skupy też doliczają swoje prowizje i ryzyko przetworzenia. Dlatego warto kupować u renomowanych dealerów i odsprzedawać w sprawdzonych miejscach.

Czy warto inwestować w sztabki złota w 2025?

Tak – sztabki to forma fizycznego zabezpieczenia kapitału. Nie są zależne od decyzji banków centralnych, nie tracą wartości w wyniku inflacji i są stosunkowo łatwe do przechowywania i sprzedaży.

Jaką sztabkę najlepiej kupić – 1 g, 10 g, 100 g?

100 g to najczęstszy wybór wśród osób inwestujących średnie kwoty. Ma lepszy przelicznik „zł/g” niż mniejsze sztabki, a nadal jest łatwa do ewentualnej sprzedaży.

Czy sztabka złota może stracić na wartości?

W krótkim terminie cena może się wahać, ale w dłuższej perspektywie złoto zwykle zyskuje na wartości. Kluczowa jest cierpliwość i zakup w odpowiednim momencie.

Nie – złoto inwestycyjne w formie sztabek jest zwolnione z VAT (art. 121 ustawy o VAT).

Czy sztabka złota musi mieć certyfikat?

Tak, najlepiej kupować sztabki od producentów certyfikowanych przez LBMA (London Bullion Market Association) – to gwarancja jakości i łatwości odsprzedaży.