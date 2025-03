Poseł PiS Janusz Kowalski w dość nieoczywisty sposób przywitał się z widzami w programie „Młodzież pyta” w telewizji wPolsce24. Polityk wszedł do studia i zaczął tańczyć do hitu SNAP! "The Power". – PESEL-u nie oszukam, ale pierwszy raz od 10 lat trochę potańczyłem, bo ostatni raz jak tańczyłem, to ścięgno Achillesa zerwałem – powiedział Kowalski po swoim występie.