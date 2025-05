Czy 3 maja trzeba iść do kościoła? Czy tego dnia msza święta jest obowiązkowa?

3 maja ma szczególne znaczenie dla polskich katolików, którzy w tym czasie z wielką czcią oddają hołd Matce Bożej, uznawanej za ich szczególną patronkę i opiekunkę. Obchodzona przez Kościół katolicki w Polsce 3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nie jest świętem nakazanym. Oznacza to, że wierni nie mają obowiązku uczestniczenia tego dnia we Mszy Świętej ani powstrzymywania się od prac, które nie są konieczne.

Reklama

To kościelne święto zostało ustanowione w 1920 roku z inicjatywy polskich biskupów, którzy zwrócili się w tej sprawie do papieża Benedykta XV. Celem było podkreślenie związku Maryi Królowej Polski z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja oraz uhonorowanie odzyskanej przez Polskę niepodległości. Tego dnia polscy katolicy w szczególny sposób wyrażają swoją wiarę w to, że Matka Boża sprawuje nad Polską wyjątkową opiekę.

Czy 3 maja trzeba uczestniczyć we mszy świętej?

Reklama

Czy 3 maja należy obowiązkowo iść do kościoła – nie ma takiego nakazu. Mimo że tego dnia obchodzona jest ważna Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, święto to nie znajduje się w katalogu tzw. świąt nakazanych, co oznacza, że wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej. Kościół co prawda zachęca do wzięcia udziału w liturgii, jednak decyzja o obecności zależy od indywidualnej woli wiernego. Podobnie wygląda sytuacja 1 maja, kiedy przypada państwowe Święto Pracy oraz kościelne wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika – ten dzień również nie jest świętem nakazanym.

Dni wolne od pracy w maju 2025

Warto pamiętać, że 1 i 3 maja to dni ustawowo wolne od pracy, co oznacza, że większość urzędów, banków i instytucji jest w tym czasie zamknięta, a wielu Polaków traktuje ten okres jako czas wypoczynku, czyli popularną "Majówkę". Natomiast 2 maja, mimo iż obchodzimy Dzień Flagi RP, nie jest dniem wolnym od pracy.