Polska gotowa do roli logistycznego centrum odbudowy Ukrainy

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkali się w Warszawie z wicepremierem Ukrainy Ołeksijem Kulebą i jego zastępcą S. Derkaczem.

Głównymi tematami rozmów była infrastruktura łącząca Polskę i Ukrainę, a także wspólne działania związane z przyszłą odbudową Ukrainy po wojnie. Polska zadeklarowała gotowość do odegrania kluczowej roli jako logistyczny hub, jednocześnie podnosząc problem zaburzeń na rynku transportowym i niewydolności ukraińskiego systemu e-kolejki.

Bukowiec: Polska ma największą liczbę przejść granicznych z Ukrainą w UE

W ramach spotkania, poza tematyką rozwoju infrastruktury łączącej Polskę i Ukrainę, poruszono także sprawy dotyczące przyszłej odbudowy Ukrainy.

- Chciałbym podkreślić, że od strony infrastruktury transportowej Polska ma wszelkie atuty, by pełnić rolę głównego hubu logistycznego potrzebnego dla procesu odbudowy Ukrainy. Posiadamy nie tylko największą liczbę lądowych przejść granicznych z Ukrainą wśród wszystkich państw UE, ale również wysokowydajną infrastrukturę do nich prowadzącą - powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Problemy polskich przewoźników po liberalizacji transportu drogowego

Wiceminister Stanisław Bukowiec odniósł się także do zawartej w czerwcu 2022 r. umowy liberalizującej transport drogowy pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą, która miała na celu umożliwienie podtrzymania dostępu ukraińskiej gospodarki do globalnego rynku. Była to forma wsparcia ze strony Unii Europejskiej, w tym Polski, udzielona w obliczu blokady przez Rosję ukraińskich portów morskich, przez które towary były eksportowane na światowe rynki.

Wiceszef resortu infrastruktury zaznaczył, że funkcjonowanie umowy doprowadziło jednak do znacznego zachwiania równowagi na rynku przewozów drogowych w relacji UE-Ukraina. Podkreślił, że konieczne są pilne, wspólne działania, aby tę równowagę przywrócić do stanu sprzed 2022 r., tak by przewoźnicy z Polski wykonywali co najmniej 40 proc. międzynarodowych przewozów drogowych z przekroczeniem polsko-ukraińskiej granicy.

- Musimy przywrócić wyrównaną i uczciwą konkurencję na rynku przewozów drogowych i zminimalizować różnice w ponoszonych kosztach prowadzenia działalności transportowej przez przewoźników z Polski i Ukrainy – powiedział wiceminister Bukowiec.

Apel do Ukrainy o naprawę systemu e-kolejki

Stanisław Bukowiec wskazał także na poważne problemy z opóźnieniami dotyczącymi przekraczania przez polskich przewoźników granicy na kierunku wjazdowym do Polski z Ukrainy i niewłaściwie działającym ukraińskim systemem e-kolejki. Sytuacja ta może skutkować zdecydowaną reakcją polskich przewoźników. W tym kontekście został wystosowany apel do strony ukraińskiej o podjęcie pilnych działań celem przywrócenia właściwej funkcjonalności systemu.