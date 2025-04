Rząd pracuje nad ustawą, która ma włączyć artystów zawodowych do systemu zabezpieczenia społecznego. Projekt przewiduje dopłaty do składek ZUS dla twórców o niższych dochodach oraz oficjalne nadanie im statusu artysty zawodowego. Celem nowych przepisów jest zapewnienie twórcom większej stabilności, dostępu do świadczeń oraz wsparcie rozwoju kultury w Polsce.