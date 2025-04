Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował we wtorek, że na koniec 2024 roku liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się o 147 tysięcy w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając poziom 37 milionów 489 tysięcy. GUS obliczył również tak zwany wskaźnik starości, który wyniósł 141. To oznacza, że na każde 100 dzieci i nastolatków w wieku od 0 do 14 lat przypada aż 141 osób w wieku 65 lat i więcej.