Nowe dokumenty i funkcje w mObywatelu

Aplikację mObywatel czeka prawdziwa rewolucja. Rada Ministrów zatwierdziła projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zmiany umożliwią wprowadzenie nowych dokumentów i usług cyfrowych, które mają ułatwić obywatelom codzienne życie i przyspieszyć kontakt z administracją. Nowości obejmują m.in. cyfrowe legitymacje dla uczniów i nauczycieli, rozbudowane funkcje podpisu elektronicznego, a także inteligentnego wirtualnego asystenta. Wprowadzenie domyślności cyfrowej to również krok ku szerszemu i szybszemu wdrażaniu usług publicznych online.

– Przyjęcie projektu ustawy to ważny krok w cyfryzacji kluczowych usług publicznych. Tworzymy podstawy prawne do wprowadzenia nowych funkcji i dokumentów, na które czeka wiele osób. Po raz pierwszy w polskim prawie pojawią się także przepisy wdrażające systemy sztucznej inteligencji – czyli uruchomienie wirtualnego asystenta w mObywatelu, którego już testujemy. Ta ustawa to mądra deregulacja, która ułatwia załatwianie codziennych spraw – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. – Wprowadzenie domyślności cyfrowej usług publicznych otworzy także drogę do znaczenie szybszego dodawania kolejnych usług i funkcji w mObywatelu – dodaje.

mLegitymacje dla uczniów i nauczycieli w mObywatelu

mLegitymacja ucznia to cyfrowy odpowiednik tradycyjnej legitymacji szkolnej, dostępny bezpośrednio w aplikacji mObywatel i tworzony we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Umożliwia ona potwierdzenie tożsamości ucznia, korzystanie z przysługujących ulg oraz ułatwi kontakt z placówką edukacyjną. Dzięki zmianom legislacyjnym mLegitymacje zostaną wprowadzone na szerszą skalę, a aplikacja mObywatel będzie powszechnie dostępna także dla osób niepełnoletnich, bez konieczności zakładania profilu zaufanego czy spełniania dodatkowych formalności.

W ślad za uczniami, z cyfrowego dokumentu będą mogli skorzystać również nauczyciele. mLegitymacja nauczyciela to elektroniczne potwierdzenie statusu zawodowego, zintegrowane z systemami edukacyjnymi. Dokument pozwala m.in. na szybką weryfikację uprawnień do zniżek oraz pomoże w kontaktach z instytucjami publicznymi.

Wdrożenie tej funkcji było wielokrotnie proponowane przez użytkowników aplikacji mObywatel – po przyjęciu nowego prawa droga do udostępnienia tego dokumentu będzie otwarta.

Wśród nowości znajdzie się również świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Podpisy elektroniczne zyskają nowe możliwości

Aplikacja mObywatel umożliwi składanie podpisu kwalifikowanego, zaufanego i osobistego oraz weryfikację podpisanych dokumentów. Nowelizacja ustawy pozwoli na szersze wykorzystanie aplikacji mObywatel do załatwiania spraw urzędowych, eliminując konieczność korzystania z wielu różnych systemów.

Użytkownicy będą mogli nie tylko skorzystać z podpisu osobistego, ale również podpisać dokument podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym. Rozszerzenie umożliwi również weryfikację złożonych podpisów elektronicznych. Wszystko w jednej aplikacji.

Wirtualny asystent AI pomoże w korzystaniu z usług

W aplikacji pojawi się także rewolucyjne rozwiązanie – wirtualny asystent obywatela oparty na sztucznej inteligencji godnej zaufania. Jego zadaniem będzie ułatwienie użytkownikom korzystania z mObywatela: wskaże właściwe usługi i poprowadzi przez załatwienie sprawy, odpowie na pytania i pomoże w poruszaniu się po aplikacji.

Działanie asystenta nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Do jego uruchomienia w mObywatelu wykorzystany zostanie polski model językowy PLLuM, a pierwsze testy jego funkcjonowania zostały już przeprowadzone. Uruchomienie asystenta planowane jest jeszcze w tym roku.

mStłuczka – szybkie zgłoszenie kolizji drogowej

mStłuczka to nowa usługa, która uprości formalności po drobnych zdarzeniach drogowych. Umożliwi kierowcom szybkie złożenie oświadczenia o kolizji z wykorzystaniem aplikacji mObywatel – bez potrzeby drukowania dokumentów czy szukania formularzy. Dzięki integracji z rejestrami państwowymi, większość danych pojazdów i uczestników zostanie automatycznie uzupełniona. Daje to pełną gwarancję, że informacje są prawdziwe i aktualne na moment zgłoszenia kolizji.

Użytkownik będzie mógł dołączyć dokumentację zdjęciową i natychmiast przekazać kompletne zgłoszenie do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej.

Domyślność cyfrowa przyspieszy wdrażanie nowych usług w mObywatelu

Projekt ustawy to także ważny krok w kierunku domyślności cyfrowej. W aplikacji mObywatel mogą być udostępniane różne usługi, które nie są wymienione wprost w ustawie, ale są świadczone przez podmioty publiczne lub podmioty niepubliczne prowadzące rejestry lub systemy teleinformatyczne. To znaczące zwiększenie dostępności usług publicznych i zmiana podejścia do budowy cyfrowego państwa.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji mObywatel to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby społeczeństwa i administracji. Rozszerzenie katalogu dokumentów, uproszczenie dostępu do usług publicznych oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa to elementy, które umacniają pozycję mObywatela jako nowoczesnego narzędzia codziennego użytku – dostępnego dla coraz szerszego grona obywateli.