W niedzielę (11 maja) odbył się wielki finał programu "Taniec z Gwiazdami". To już 16. edycja tego tanecznego show, którą realizuje stacja Polsat. W tej edycji udział wzięło 12 par. Wśród tych, którzy zaprezentowali swoje taneczne umiejętności byli:

Jan Kliment i Grażyna Szapołowska

Ola Filipek i Wojciech Kucina

Blanka i Mieszko Masłowski

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska

Magda Mołek i Michał Bartkiewicz

Cezary Trybański i Izabela Skierska

Tomasz Wolny i Daria Syta

Adrianna Borek i Albert Kosiński

Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke

Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski

Michał Barczak i Magda Tarnowska.

W półfinale z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnali się Tomasz Wolny i Daria Syta. Do finałowej walki stanęły trzy pary. Wśród nich byli Adrianna Borek i Albert Kosiński, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke oraz Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska.

Finał "Tańca z Gwiazdami". Te tańce wybrali dla siebie finaliści

Jako pierwsi zatańczyli Adrianna i Albert. Ich paso doble zostało ocenione na 38 punktów. Po nich na parkiecie zaprezentowali się Filip i Agnieszka. Ich kizomba oceniona została na 40 punktów. Wy już wygraliście - stwierdziła Iwona Pavlović. Po nich Maria i Jacek zatańczyli tango. Oni także zdobyli komplet punktów.

Reklama

Finał "Tańca z Gwiazdami". Te tańce dla finalistów wybrali jurorzy

W drugiej rundzie finaliści "Tańca z Gwiazdami" wykonywali tańce wybrane dla nich przez jury. Tomasz Wygoda wybrał dla Agnieszki i Filipa jive'a. To nie był jive, to było trzęsienie ziemi. To już tak wysoki poziom... - stwierdziła Ewa Kasprzyk. Otrzymali 40 punktów. Z kolei Iwona Pavlović wybrała dla Marii i Jacka quickstepa. Oni także otrzymali komplet punktów. Dla Adrianny i Alberta walca wiedeńskiego wybrał Rafał Maserak. Ich suma punktów wyniosła 39 punktów.

Finał "Tańca z Gwiazdami". Tak oceniono ostatnie tańce finalistów

Reklama

Trzecia runda finałowego odcinka programu "Taniec z Gwiazdami" to tzw. freestyle. Jako pierwsi zatańczyli Maria i Jacek. Ich choreografia wykonana do piosenki "Długość dźwięku samotności" Myslovitz. Nie mogę powstrzymać łez - powiedziała Ewa Kasprzyk.

Wszyscy mamy łzy w oczach. Twój przekaz jest tak jasny, tak totalny, bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Chciałabym, żeby ten przekaz dotarł do tych, którzy nie wiedzą, co robić z własnym życiem i zatruwają życie innym - dodała Iwona Pavlović. Taniec został oceniony na 40 punktów. Freestyle Adrianny i Alberta do piosenk "I'll be there for you" również został oceniony na cztery "dziesiątki".

Ostatni taniec zatańczyli Agnieszka i Filip. Gdy skończyli, Filip podbiegł z kwiatami do swojej żony. To jej należą się wszystkie oklaski - wyznał. Iwona Pavlovic stwierdziła, że po tym programie kariera Filipa "dopiero wybuchnie". Oni również zostali ocenieni na 40 punktów.

Finał "Tańca z Gwiazdami". To oni wygrali program

W finałowym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" ogłoszono, że jesienią widzowie zobaczą kolejną edycję show. Ogłoszono też nazwisko pierwszej uczestniczki. Będzie nią Ewa Minge.

W finale tanecznego show Polsatu trzecie miejsce zajęli Adriana Borek i Albert Kosiński. Finałowy odcinek 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" wygrali decyzją widzów Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke.