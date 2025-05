To ostatni sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przed ciszą wyborczą. Wynika z niego, że Rafał Trzaskowski wciąż jest najbliżej prezydentury, ale jego przewaga nad drugim Karolem Nawrockim zmniejsza się. Wybory prezydenckie odbędą się w najbliższą niedzielę, 18 maja.

Nowy sondaż prezydencki. Nawrocki goni Trzaskowskiego, Biejat coraz bliżej Hołowni

Z sondażu wynika, że największe poparcie w pierwszej turze uzyskałby Rafał Trzaskowski – 31,5 proc. To spadek o 1,7 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem z 7 maja. Na drugiej pozycji znalazł się Karol Nawrocki, który zdobył 26,6 proc. głosów. Oznacza to wzrost o 3,4 pkt proc.

Na trzecim miejscu plasuje się Sławomir Mentzen z wynikiem 11,7 proc., jednak jego notowania spadły o 1,9 pkt proc. w ciągu tygodnia. Szymon Hołownia utrzymuje swoje wcześniejsze poparcie na poziomie 7,5 proc.

Tuż za plecami marszałka Sejmu uplasowała się Magdalena Biejat, która poprawiła swój wynik z 6,1 do 6,7 proc.Adrian Zandberg również odnotował wzrost – do 4,4 proc., co daje mu przewagę nad Grzegorzem Braunem, który może liczyć na 4,1 proc. (wzrost o 0,6 pkt proc.).

Następna w zestawieniu Joanna Senyszyn osiągnęła 2,4 proc. – to wzrost aż o 1,8 pkt proc., co jest drugim największym przyrostem w zestawieniu. Marek Jakubiak zdobył 2 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.), natomiast Krzysztof Stanowski ma obecnie 1,8 proc. poparcia (wzrost o 0,2 pkt proc.). Pozostali kandydaci – Artur Bartoszewicz, Marek Woch i Maciej Maciak – uzyskali łącznie 1,3 proc.

Kto wygra wybory prezydenckie 2025? Druga tura w nowym sondażu

W przypadku starcia Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim w drugiej turze wyborów prezydenckich, zwycięzcą okazałby się kandydat Koalicji Obywatelskiej. Trzaskowski mógłby liczyć na poparcie na poziomie 56,2 proc., podczas gdy Nawrocki zebrałby 43,8 proc. głosów – wynika z sondażu United Surveys.

Warto podkreślić, że przedstawione wyniki dotyczą wyłącznie wyborców zdecydowanych – tych, którzy jednoznacznie deklarują udział w wyborach i wiedzą, na kogo oddadzą swój głos. To właśnie ta grupa zdecyduje o ostatecznym wyniku wyborczym już 1 czerwca, kiedy to odbędzie się druga tura głosowania.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski przez pracownię United Surveys by IBRiS w dniach 13-15 maja 2025 roku. Objęło reprezentatywną próbę 1500 dorosłych mieszkańców Polski.

Kiedy są wybory prezydenckie 2025? Kiedy druga tura wyborów prezydenckich?

Wybory prezydenckie w Polsce w 2025 roku odbędą się w niedzielę, 18 maja 2025 roku. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie w pierwszej turze ponad 50 procent głosów, konieczna będzie druga tura wyborów. Zgodnie z harmonogramem druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca 2025 roku. Wówczas wyborcy zdecydują w bezpośrednim starciu, który z dwóch kandydatów zostanie prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.

Lista kandydatów w wyborach prezydenckich 2025: