Wybory prezydenckie 2025. Czym jest cisza wyborcza? Kiedy się zaczyna cisza wyborcza w 2025? Ile potrwa? Kogo dotyczy? Co grozi za jej złamanie?

W czasie ciszy wyborczej obowiązuje całkowity zakaz agitacji wyborczej, co oznacza, że nie można prowadzić kampanii, zwoływać zgromadzeń, organizować manifestacji, wygłaszać przemówień ani rozpowszechniać materiałów wyborczych. Zakaz ten dotyczy również publikowania sondaży wyborczych oraz aktywności w mediach społecznościowych, takich jak udostępnianie materiałów czy pisanie komentarzy dotyczących kandydatów. W lokalu wyborczym nie wolno eksponować symboli czy napisów związanych z kandydatami ani prowadzić agitacji.

Kogo dotyczy cisza wyborcza?

Cisza wyborcza dotyczy każdego z nas. Zakaz ciszy wyborczej obejmuje wszelkie wystąpienia polityczne, manifestacje, audycje radiowe i telewizyjne z udziałem kandydatów, publikacje na ich temat, czy naklejanie plakatów. Zabronione jest także publikowanie sondaży wyborczych.

Jaki jest cel ciszy wyborczej?

Cisza wyborcza ma zapewnić wyborcom czas na spokojne i niezakłócone przemyślenie swojego wyboru po zakończeniu kampanii wyborczej, bez wpływu bieżącej agitacji politycznej.

Kiedy zaczyna się cisza wyborcza przed wyborami prezydenckimi 2025?

Zgodnie z polskim Kodeksem Wyborczym, cisza wyborcza przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w 2025 roku rozpocznie się na 24 godziny przed dniem głosowania. Oznacza to, że cisza wyborcza rozpocznie się o północy z piątku 16 maja na sobotę 17 maja 2025 roku.

Do kiedy trwa cisza wyborcza 2025?

Cisza wyborcza potrwa do momentu zakończenia głosowania, czyli do godziny 21:00 w niedzielę 18 maja 2025 roku, chyba że Państwowa Komisja Wyborcza zdecyduje o przedłużeniu głosowania w którymś z lokali wyborczych. W takim przypadku cisza wyborcza obowiązuje do momentu zamknięcia ostatniego lokalu wyborczego w kraju.

Czego nie można robić podczas ciszy wyborczej?

Podczas ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie wszelkiej agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, wygłaszanie przemówień, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, a także podawanie wyników sondaży przedwyborczych dotyczących przewidywanych wyników i frekwencji. Zakaz agitacji obowiązuje również w lokalach wyborczych i na terenie budynków, w których się znajdują. Za złamanie ciszy wyborczej grożą kary grzywny. Co jest więc zakazane podczas ciszy wyborczej?

Organizowanie zgromadzeń, pochodów, manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozpowszechnianie materiałów wyborczych (ulotki, plakaty itp.).

Publikowanie i rozpowszechnianie wyników sondaży, prognoz wyborczych oraz badań opinii publicznej dotyczących wyborów, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w internecie i mediach społecznościowych.

Prowadzenie agitacji wyborczej w lokalach wyborczych oraz na terenie budynków, w których się one znajdują; w tym czasie nie można eksponować symboli, napisów czy znaków związanych z kandydatami lub komitetami wyborczymi.

Nawet prywatne posty w mediach społecznościowych nawołujące do głosowania na konkretnego kandydata mogą być uznane za naruszenie ciszy wyborczej.

Co grozi za złamanie ciszy wyborczej?

Za złamanie ciszy wyborczej grożą surowe kary. Za złamanie ciszy wyborczej grożą surowe kary, w tym grzywny, które mogą wynosić od kilkudziesięciu złotych do nawet kilku tysięcy złotych, a w przypadku publikowania sondaży – kary mogą być jeszcze wyższe - nawet kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Cisza wyborcza ma na celu zapewnienie obywatelom czasu na spokojne i świadome oddanie głosu bez wpływu kampanii wyborczej.

Cisza wyborcza - podsumowanie

Podsumowując, cisza wyborcza to okres przed wyborami i w trakcie ich trwania, w którym zabronione jest prowadzenie wszelkiej agitacji wyborczej. Jej celem jest zapewnienie wyborcom spokoju i możliwości podjęcia decyzji o głosowaniu bez bezpośrednich nacisków i wpływu ze strony komitetów wyborczych, kandydatów czy ich sympatyków. Cisza wyborcza to prawnie ustalony czas ciszy politycznej, w którym obowiązuje zakaz agitacji i publikowania sondaży. Podczas ciszy wyborczej nie wolno: zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów czy manifestacji związanych z wyborami; wygłaszać przemówień, apeli czy ulotek nawołujących do głosowania na konkretnych kandydatów lub listy; rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie (ulotki, plakaty, internet, media społecznościowe, radio, telewizja) materiałów wyborczych; publikować sondaży przedwyborczych dotyczących poparcia dla kandydatów czy partii. Cisza wyborcza obejmuje zarówno przestrzeń publiczną, jak i internet. Obowiązuje ona zazwyczaj od 24 godzin przed dniem głosowania do momentu zamknięcia lokali wyborczych. Za złamanie ciszy wyborczej grożą kary grzywny. W skrajnych przypadkach podawanie do publicznej wiadomości wyników sondaży w trakcie jej trwania może skutkować znacznie wyższą grzywną.