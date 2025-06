Kiedy kończy się kadencja Andrzeja Dudy? Kiedy nowy prezydent rozpocznie kadencję? Oto data

Wybory prezydenckie to jedno z kluczowych wydarzeń na polskiej scenie politycznej. W 2025 roku Polacy ponownie udali się do urn, aby wybrać głowę państwa na kolejne lata, ponieważ kadencja prezydencka Andrzeja Dudy dobiega końca.

Reklama

Wybory prezydenckie 2025

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła się 18 maja 2025 roku i już po jej zakończeniu było pewne, że odbędzie się także druga tura. Żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50 proc. ważnie oddanych głosów w pierwszej turze. Druga tura odbyła się 14 dni po pierwszym głosowaniu, czyli 1 czerwca 2025 roku. Wyniki I tury pokazały, że Rafał Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów, a Karol Nawrocki uplasował się na drugim miejscu z 29,54 proc. (oficjalne dane PKW). To oni mierzą się w II turze wyborów. Który z nich zostanie nowym prezydentem RP?

Tuż po zakończeniu ciszy wyborczej, czyli 1 czerwca 2025 roku o godzinie 21:00, opublikowano wyniki sondażu exit poll. Według badania pracowni Ipsos, w drugiej turze Rafał Trzaskowski pokonał Karola Nawrockiego. Jak wynika z sondażu, prezydent Warszawy otrzymał 50,3 proc. głosów, prezes Instytutu Pamięci Narodowej - 49,7 proc.

Reklama

Ile trwa kadencja Prezydenta RP?

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, kadencja Prezydenta RP trwa pięć lat. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej odbywają się co pięć lat. Istnieje jednak możliwość ponownego wyboru na to stanowisko, jednak Konstytucja zezwala jedynie na jedną reelekcję. W sytuacji, gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie sprawować swojego urzędu lub gdy jego stanowisko jest nieobsadzone (np. w przypadku śmierci lub rezygnacji), obowiązki głowy państwa tymczasowo przejmuje Marszałek Sejmu. W takiej sytuacji zarządzane są nowe wybory prezydenckie.

Termin wyborów, które odbywają się w roku zakończenia kadencji urzędującego prezydenta, ogłasza Marszałek Sejmu. Druga tura wyborów prezydenckich jest konieczna, gdy w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Wówczas do dogrywki przechodzi dwóch kandydatów z najwyższym poparciem, a ponowne głosowanie odbywa się po upływie dwóch tygodni od pierwszej tury.

W jakich sytuacjach kadencja prezydenta może się zakończyć jeszcze przed upływem pięciu lat?

Okres sprawowania urzędu prezydenta jest z założenia nieprzerwany – prezydent pełni swoje obowiązki od momentu objęcia stanowiska do momentu wygaśnięcia kadencji. Po jej zakończeniu władzę przejmuje nowo wybrana głowa państwa. Konstytucja przewiduje jednak sytuacje, w których kadencja prezydenta może zakończyć się przed upływem pełnych pięciu lat. Należą do nich:

rezygnacja prezydenta z urzędu,

śmierć urzędującego prezydenta,

złożenie urzędu na mocy orzeczenia Trybunału Stanu,

uznanie przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia.

W przypadku przedterminowego zakończenia kadencji Prezydenta RP, jego obowiązki tymczasowo przejmuje Marszałek Sejmu, a następnie przeprowadzane są przyspieszone wybory prezydenckie.

Kiedy kończy się kadencja Andrzeja Dudy? Kiedy nowy prezydent RP rozpoczyna swoją kadencję?

Prezydent Andrzej Duda zakończy swoją drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką w sierpniu tego roku, dokładnie 6 sierpnia 2025 roku . Dopiero w tym dniu, który jest ostatnim dniem urzędowania obecnego prezydenta, osoba wybrana w wyborach prezydenckich może zostać zaprzysiężona i oficjalnie objąć urząd głowy państwa.

Warto przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem, ta sama osoba może sprawować urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez maksymalnie dwie kadencje. Oznacza to, że po zakończeniu obecnej kadencji Andrzej Duda nie będzie mógł kandydować w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

Kiedy nowy prezydent RP rozpocznie więc swoją kadencję? Jak informuje wp.pl, zgodnie z art. 128 Konstytucji RP, kadencja prezydenta rozpoczyna się w dniu objęcia urzędu, ale to Kodeks wyborczy precyzuje, że nowo wybrany prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania poprzednika.

Nowy prezydent musi złożyć przysięgę w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o ważności wyborów w Dzienniku Ustaw. To ogłoszenie kończy proces wyborczy i przygotowuje Zgromadzenie Narodowe do ceremonii zaprzysiężenia. Zwykle odbywa się to w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta, co zapewnia ciągłość władzy. W związku z powyższym kadencja nowego prezydenta RP, wybranego w wyborach prezydenckich 2025, może rozpocząć się 6 sierpnia 2025 roku.