Wyniki late poll jasno wskazują, że przed nami druga tura wyborów prezydenckich. W wyścigu o prezydenturę pozostają Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, którzy wyprzedzili Sławomira Mentzena. Kandydat Konfederacji najlepszy procentowo wynik uzyskał w… Kosowie.

Wybory prezydenckie 2025. Tu Mentzen zdeklasował Trzaskowskiego i Nawrockiego

Chodzi o Obwodową Komisję Wyborczą nr 174 w miejscowości Novo Selo, zlokalizowanej w bazie wojskowej Camp Maréshal de Lattre de Tassigny, gdzie stacjonuje polski kontyngent wojskowy.

Reklama

Do głosowania uprawnionych było tam 261 osób, z czego 252 odebrały karty wyborcze – frekwencja wyniosła 96,55 proc. Ale to, co najbardziej zaskakuje, to rozkład głosów. Sławomir Mentzen zdobył ich 129, co daje 51,19 proc. poparcia.

Drugie miejsce zajął Grzegorz Braun (15,08 proc.), a dopiero na trzecim znalazł się Karol Nawrocki (12,70 proc.). Na czwartym miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski, który uzyskał 5,16 proc.

Reklama

Wybory prezydenckie 2025. Nie tylko Kosowo. Sławomir Mentzen wygrywa w Islandii

Sławomir Mentzen uzyskał najlepszy wynik również w Islandii. Kandydat Konfederacji otrzymał najwyższe poparcie (28,5 proc.) wśród 5 165 głosujących Polaków. Trzaskowski zajął tam drugie miejsce, zdobywając 20,35 proc. głosów. Na trzecim miejscu uplasował się Grzegorz Braun, który uzyskał 13,65 proc. poparcia.

Kandydat Konfederacji bardzo dobry wynik osiągnął także w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. Mentzena poparło tam odpowiednio 18,84 proc., 18,63 proc. i 26,52 proc. wyborców. Więcej głosów w tych krajach uzyskał tylko Trzaskowski.

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski zwycięzcą za granicą

W obwodach głosowania za granicą najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzymał Rafał Trzaskowski - 36,82 proc., drugi był Sławomir Mentzen - 16,58 proc., a trzeci Karol Nawrocki - 16,07 proc. głosów.

Frekwencja w wyborach za granicą wyniosła 89,21 procent. Do głosowania w obwodach za granicą było uprawnionych 524 204 wyborców. Głosowano w 511 obwodach.