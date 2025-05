Występy w telewizji, zwłaszcza te na żywo, rządzą się swoimi prawami. Tak było w niedzielny poranek. Żona Tomasza Wolnego, czyli Agata Tomaszewska-Wolna zaczęła prowadzić serwis i...musiała go przerwać. To, co wydarzyło się za kulisami TVN24 sprawiło, że wybuchła salwą śmiechu.