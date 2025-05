Aleksandra Kwaśniewska od wielu lat jest obecna w polskim show-biznesie. Brała udział m.in. w "Tańcu z Gwiazdami", przeprowadza również wywiady dla kolorowych magazynów. Jej życie prywatne od lat budzi ciekawość.

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach nie mają dzieci

Córka byłego prezydenta RP jest żoną muzyka Kuby Badacha. Para uchodzi za zgodne i szczęśliwe małżeństwo. Nie mają jednak dzieci. Ten fakt również od lat budzi zainteresowanie mediów. Aleksandra Kwaśniewska wciąż jest pytana o macierzyństwo i powiększenie rodziny. Kilka razy zabierała głos w tej sprawie.

Aleksandra Kwaśniewska wciąż jest pytana o brak dziecka. To ją irytuje

Wiemy, że macierzyństwo jest ogromnie ważne dla wielu kobiet, ale to nie powód, by te, które dzieci nie mają, były albo ignorowane, albo zmuszane do wiecznego tłumaczenia się ze swoich życiowych decyzji. Proszę zwrócić uwagę, że matek raczej się nie pyta, dlaczego się zdecydowały na dzieci. Jest to traktowane jako oczywisty wybór, a tak naprawdę powody bywają zaskakujące. Nie mówiąc o tym, że podobnie jak bezdzietność, nie zawsze jest to przecież kwestia świadomej decyzji - mówiła w rozmowie z wp.pl.

Aleksandra Kwaśniewska staje w obronie bezdzietnych kobiet

Z kolei w rozmowie z "Wysokimi obcasami" stwierdziła, że bezdzietne kobiety są oceniane a wręcz krytykowane przez społeczeństwo.

Obudziło się natomiast we mnie poczucie odpowiedzialności, kiedy te wszystkie dziewczyny napisały do mnie, że trzeba zacząć o tym normalnie mówić i zacząć się stawiać, dać znać, że naprawdę poradzimy sobie w życiu bez tych płynących zewsząd pytań. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego ludzie tak strasznie potrzebują to drążyć. Jesteś spełniona jako matka? Fantastycznie! Ale nie narzucaj innym swojego scenariusza na szczęście - mówiła w tej rozmowie.

Aleksandra Kwaśniewska musi się z tego tłumaczyć. Jej słowa są przekręcane

Aleksandra Kwaśniewska przyznaje, że jej słowa często są przekręcane. Denerwuje ją, gdy ktoś pisze, że była to jej jej świadoma decyzja, by nie mieć potomstwa.

To jest niebywałe, że wszyscy mi wkładają w usta taką wypowiedź. Właśnie nigdy publicznie nie wypowiedziałam się na temat powodów odnośnie do tego, że nie mam dzieci. Ja mówiłam coś innego - mówiłam, że ja nie powinnam musieć odpowiadać na te pytania, bo tu jest ta granica mojej prywatności - stwierdziła Aleksandra Kwaśniewska.