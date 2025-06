28 stopni Celsjusza i burze z gradem. Gdzie dokładnie? Prognoza pogody na poniedziałek 2 czerwca 2025 roku

Jaka pogoda w poniedziałek, 2 czerwca 2025 roku? Na północnym zachodzie Polski nie przewiduje się opadów, jednak w pozostałej części kraju mogą wystąpić przelotne deszcze. Południowe i wschodnie regiony dodatkowo narażone będą na burze, którym miejscami towarzyszyć może grad oraz intensywne opady. Sytuacja pogodowa zacznie się stabilizować wieczorem i w nocy, chociaż lokalnie nadal możliwe są burze oraz krótkotrwałe mgły.

Czy będzie padało w poniedziałek, 2 czerwca 2025 roku? Prognoza pogody

W poniedziałek niebo będzie częściowo zachmurzone, z okresowymi wzrostami zachmurzenia, głównie chmurami kłębiastymi. Północno-zachodnia część kraju pozostanie sucha, ale w innych regionach mogą pojawić się przelotne deszcze. Szczególnie na południu Polski prognozowane są burze, którym lokalnie może towarzyszyć grad. Najbardziej intensywne opady deszczu, przekraczające 25 mm, a punktowo nawet 30 mm, spodziewane są podczas burz na południowym wschodzie.

Prognoza pogody na poniedziałek, 2 czerwca 2025 roku. Jaka temperatura?

Temperatura w poniedziałek, 2 czerwca 2025 roku, wyniesie od 19-22 stopni Celsjusza na północy, około 23-24 stopni Celsjusza w centrum, aż do 25-28 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

Prognoza pogody. Czy będzie wiało w poniedziałek, 2 czerwca 2025 roku?

W poniedziałek wiatr będzie zazwyczaj słaby do umiarkowanego, wiejący z zachodu, jednak w trakcie burz może być porywisty, osiągając prędkość do 75 km/h.

Jaka pogoda w nocy z poniedziałku na wtorek?

Nocą zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ale od zachodu zaczną pojawiać się przejaśnienia. Lokalnie, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, nadal możliwe są burze z opadami deszczu sięgającymi do 35 mm. Na zachodzie mogą wystąpić krótkotrwałe mgły, które ograniczą widoczność do 300 metrów. Temperatura spadnie do 9 stopni Celsjusza na północno-zachodnich krańcach Polski, w centrum wyniesie około 14 stopni Celsjusza, a na południowym wschodzie do 16 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, o zmiennym kierunku, przeważnie zachodni, a podczas burz jego porywy mogą osiągnąć do 65 km/h.