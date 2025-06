Numery wykorzystywane przez oszustów są często zarejestrowane poza Europą, co utrudnia ich namierzenie i pociągnięcie do odpowiedzialności. Opłata za takie połączenie zależy od jego długości – może wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Jak się chronić przed oszustami?

Najlepszym sposobem na uniknięcie pułapki jest po prostu nieodbieranie połączeń z nieznanych numerów. Jeśli jednak na ekranie telefonu pojawi się obcy numer, zanim odbierzesz lub oddzwonisz, wyszukaj go w internecie. Wiele stron i forów internetowych gromadzi informacje o podejrzanych numerach, a szybko znajdziesz opinie innych osób, które miały z nimi do czynienia.

Pamiętaj również, aby unikać mówienia słowa "tak” podczas rozmowy z nieznanymi numerami. Oszuści mogą próbować to wykorzystać, by później twierdzić, że wyraziłeś zgodę na jakieś usługi. Nigdy nie podawaj swoich danych osobowych ani numeru PESEL przez telefon.

Jak informuje portal gs24.pl, Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ostrzega, że oszuści potrafią imitować dźwięk rozłączenia, jednak połączenie kończy się dopiero, gdy samodzielnie naciśniesz czerwoną słuchawkę.

Numery, których należy unikać

Portal podaje jakich numerów trzeba unikać. Nie odbieraj i nie oddzwaniaj na numery wyglądające następująco:

Zaczynające się na 247 XXX XXX, np. 247 501 042, 247 553 130, 247 555 013 .

. Pochodzące z Kuby, wyglądające na 535 XXX XXXX, np. 535 884 2850, 535 265 2902, 534 728 1770 .

. Zaczynające się na 690 XXXXXXX . Koszt minuty połączenia to około 7,69 zł brutto, ale bywają przypadki, gdzie jedna minuta kosztuje kilkadziesiąt złotych.

Zaczynające się na 242 XXX XXX. Internauci zgłaszają je jako próbę wyłudzenia pieniędzy.

Kolejne grupy numerów zgłaszane przez internautów to:

225 XXX XXX

703 XXX XXX

261 XXX XXXX (numery z Madagaskaru, często oznaczające próbę oszustwa).

676 XXX XXX

Numery, które według internautów próbują wyłudzić dane to:

734 818 156

734 818 190

734 818 186

734 818 150

Numery zaczynające się od 258 – to kolejna próba oszustwa.

– to kolejna próba oszustwa. Podejrzane numery zaczynające się od 247 998 .

. Numery zaczynające się od 503.

Gdzie zgłosić oszustwo?

Jeśli padłeś ofiarą oszustwa lub otrzymałeś podejrzane połączenie, możesz zgłosić to do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), dzwoniąc na specjalną infolinię pod numerami: 801 900 853 lub 22 534 91 74.