Sławosz Uznański-Wiśniewski jest pierwszym polskim astronautą, który wybierze się na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Start misji Ax-4, w którym oprócz niego udział weźmie trójka innych astronautów planowany jest na wtorek 10 czerwca o godz. 14:22.

Polak leci w kosmos. To zrobi tuż przed wylotem

W rozmowie z Interią żona Polaka - Aleksandra wyznała, co mąż zabierze ze sobą w kosmos i jaki ma rytuał, który wykona przed tą kosmiczną eskapadą.

Jest taki symboliczny moment dla każdego astronauty. Przed lotem kosmicznym może wykonać z wieży ostatni, jednominutowy telefon. Tradycja pochodzi z czasów programu Apollo. Mąż będzie startował z platformy 39, z której właśnie startowały misje księżycowe. Procedura jest taka, że najbliższe rodziny astronautów są oddzielone, pod opieką psychologów i doświadczonych astronautów NASA, na wszelki wypadek, gdyby coś poszło niezgodnie z procedurą - mówi Aleksandra Uznańska-Wiśniewska.

Żona polskiego astronauty wyznała, że boi się o męża. Szczególnie dwóch momentów misji: startu rakiety i powrotu na Ziemię. To jest ogromne przeciążenie dla organizmu. Drugi newralgiczny moment dotyczy powrotu na Ziemię, kapsuła spada z siłą grawitacji. Jest otoczona tarczą termiczną, ale z ogromną siłą przebija się przez atmosferę i spada do oceanu. Następnie kapsuła zostanie wyłowiona i członkowie załogi zostaną natychmiast poddani opiece medycznej - mówi żona Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.

To Sławosz Uznański-Wiśniewski zabierze ze sobą w kosmos

W rozmowie z Interią wyznała również, co mąż zabierze ze sobą w kosmos. Na kolanie ma kieszonkę, do której włoży obrączki. Weźmie również kilka rodzinnych zdjęć. To symbole tego, co zostawia na Ziemi. Ale przede wszystkim pamiętajmy, że jest to misja o ogromnym znaczeniu dla naszego państwa. Jako posłanka mam świadomość, że mój mąż uczestniczy w czymś, co może mieć ogromny pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki, nauki i technologii. Mam nadzieję, że jako państwo będziemy potrafili mądrze wykorzystać to ryzyko i oddanie, które bierze na siebie Sławosz - stwierdziła w rozmowie z Interią.