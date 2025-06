Jak długo trzeba czekać na wyjazd do sanatorium na NFZ w 2025 roku? W tych województwach czeka się najkrócej

W Polsce istnieje 16 województw, a każde z nich ma swój własny oddział NFZ, który zajmuje się rejestracją i kierowaniem na turnusy w sanatoriach. Nasze miejsce zamieszkania decyduje o przynależności do konkretnego oddziału. Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium zależy od kilku czynników, takich jak liczba pacjentów oczekujących w danym województwie, dostępność miejsc w uzdrowiskach poszczególnych oddziałów NFZ, stan zdrowia pacjenta oraz liczba rezygnacji z przydzielonych terminów, czyli tzw. zwroty.

Ile czasu mija od złożenia wniosku do wyjazdu do sanatorium?

Czas od złożenia wniosku do wyjazdu do sanatorium uzależniony jest od kilku czynników:

Województwa : W zależności od województwa czas ten może się różnić. Średnio w Polsce wynosi on około 10 miesięcy. W niektórych regionach czas oczekiwania może być krótszy, np. 3-7 miesięcy w woj. warmińsko-mazurskim, lubelskim i kujawsko-pomorskim. W innych, np. w woj. mazowieckim, małopolskim i śląskim, czas oczekiwania może wynosić nawet 10-11 miesięcy.

: W zależności od województwa czas ten może się różnić. W niektórych regionach czas oczekiwania może być krótszy, np. 3-7 miesięcy w woj. warmińsko-mazurskim, lubelskim i kujawsko-pomorskim. W innych, np. w woj. mazowieckim, małopolskim i śląskim, czas oczekiwania może wynosić nawet 10-11 miesięcy. Profilu schorzenia : Na niektóre schorzenia, np. choroby układu oddechowego, czas oczekiwania może być dłuższy.

: Na niektóre schorzenia, np. choroby układu oddechowego, czas oczekiwania może być dłuższy. Terminu złożenia wniosku : Ogólnie rzecz biorąc, w szczycie sezonu (lipiec-sierpień) czas oczekiwania jest dłuższy.

: Ogólnie rzecz biorąc, w szczycie sezonu (lipiec-sierpień) czas oczekiwania jest dłuższy. Dostępności miejsc w sanatoriach: W niektórych sanatoriach może być więcej chętnych niż miejsc, co wydłuża czas oczekiwania.

Jaki jest koszt wyjazdu do sanatorium na NFZ w 2025 roku?

Pobyt w sanatorium na NFZ nie jest całkowicie bezpłatny. Pacjenci muszą pokryć część kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Wysokość opłat zależy od:

Sezonu: I sezon (od 1 października do 30 kwietnia): wyższe stawki, II sezon (od 1 maja do 30 września): niższe stawki.

I sezon (od 1 października do 30 kwietnia): wyższe stawki, II sezon (od 1 maja do 30 września): niższe stawki. Standardu pokoju: Pokoje jednoosobowe z pełnym węzłem sanitarnym są droższe niż pokoje wieloosobowe bez węzła.

Pokoje jednoosobowe z pełnym węzłem sanitarnym są droższe niż pokoje wieloosobowe bez węzła. Długości pobytu: Im dłuższy pobyt, tym niższa stawka za dobę.

Szczegółowe informacje na temat stawek i zwolnień z opłat można znaleźć na stronie NFZ. Dodatkowe koszty obejmują dojazd do sanatorium i z powrotem, opłatę klimatyczną (w niektórych miejscowościach) i opcjonalne dodatkowe usługi. Również opłata za pobyt ewentualnego opiekuna jest we własnym zakresie.

Opłaty za zakwaterowanie w sanatorium 2025 roku

Opłaty za zakwaterowanie w sanatorium w tym roku są następujące:

Pokoje jednoosobowe: pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 32,60 zł w pierwszym sezonie rozliczeniowym / 40,90 zł w drugim sezonie rozliczeniowym; pokój 1-osobowy w studiu – 26,10 zł / 37,40 zł; pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 24,90 zł /33,20 zł.

Pokoje dwuosobowe: pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 19,50 zł /27,30 zł; pokój 2-osobowy w studiu – 16,30 zł / 24,90 zł; pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 14,20 zł / 19,50 zł.

Pokoje wieloosobowe: pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 12,50 zł / 14,80 zł; pokój wieloosobowy w studiu – 11,90 zł / 13,60 zł; pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego – 10,60 zł /11,90 zł.

Jak długo trzeba czekać na wyjazd do sanatorium na NFZ w 2025 roku?

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium zaczyna się od daty złożenia skierowania w NFZ, a nie od daty jego wystawienia przez lekarza. Obecnie lekarz przesyła e-skierowanie do NFZ drogą elektroniczną. Jeśli posiadasz numer skierowania, możesz sprawdzić swoją pozycję w kolejce do sanatorium za pomocą bezpłatnej, oficjalnej przeglądarki skierowań NFZ. Aby uzyskać aktualne informacje o statusie skierowania, należy podać numer skierowania oraz datę urodzenia. Poniżej znajduje się zestawienie danych dotyczących szacowanego czasu oczekiwania na sanatorium dla dorosłych pacjentów w różnych województwach w 2025 roku:

Najkrócej czeka się w: Warmińsko-Mazurskim (3-4 miesiące), Lubelskim (3-4 miesiące), Kujawsko-Pomorskim (6-7 miesięcy).

Dłużej czeka się w: Mazowieckim (10-12 miesięcy), Małopolskim (10-11 miesięcy), Śląskim (10-12 miesięcy).

W pozostałych województwach czas oczekiwania mieści się w przedziale: Dolnośląskie (9-10 miesięcy), Lubuskie (9-10 miesięcy), Łódzkie (8-10 miesięcy), Opolskie (10 miesięcy), Podkarpackie (6 miesięcy), Podlaskie (5 miesięcy), Pomorskie (7 miesięcy), Świętokrzyskie (10-11 miesięcy), Wielkopolskie (7 miesięcy), Zachodniopomorskie (4 miesiące).

Jak skrócić czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium na NFZ?

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium na NFZ można skrócić. Można to zrobić: wybierając termin poza sezonem (np. jesień, wiosna) i mniej popularne schorzenie lub sanatorium w innym województwie. Warto też sprawdzić aktualne czasy oczekiwania na stronie NFZ i skorzystać z możliwości wyjazdu w ramach zwrotów terminów (krótki termin do 14 dni). Ostatecznie można się zdecydować na płatne sanatorium, które oferuje krótsze kolejki i szerszy zakres świadczeń.

Jak wyjechać do sanatorium na NFZ?

Aby wyjechać do sanatorium na NFZ, należy:

Uzyskać skierowanie od lekarza: Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinny, specjalista) wystawi e-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinny, specjalista) wystawi e-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Złożyć e-skierowanie w oddziale wojewódzkim NFZ: E-skierowanie automatycznie trafia do oddziału wojewódzkiego NFZ, który dobierze odpowiednie sanatorium i termin pobytu.

E-skierowanie automatycznie trafia do oddziału wojewódzkiego NFZ, który dobierze odpowiednie sanatorium i termin pobytu. Potwierdzić termin pobytu: Oddział wojewódzki NFZ poinformuje Cię o wyznaczonym terminie i miejscu pobytu.

Kto może skorzystać z sanatorium NFZ?

Prawo do leczenia uzdrowiskowego na NFZ mają osoby ubezpieczone zdrowotnie, u których zachodzi schorzenie objęte wykazem schorzeń uprawniających do leczenia uzdrowiskowego. Wykaz ten dostępny jest na stronie NFZ: https://skierowania.nfz.gov.pl/.