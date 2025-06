Wisłostrada zamknięta od soboty

Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, Wisłostrada zostanie zamknięta w obu kierunkach w sobotę 21 czerwca od godz. 16:00 na odcinku od ul. Sanguszki do ul. Grodzkiej. Ograniczenia w ruchu potrwają do niedzieli 23 czerwca do godziny 4:00 nad ranem.

Objazdy dla autobusów i zmienione trasy

Zmiany tras dotyczą wielu linii komunikacji miejskiej. Od soboty od godz. 16:00 inaczej pojadą m.in.:

Autobusy 100 – od Placu Krasińskich ulicą Miodową, dalej Senatorską i Nowym Przejazdem do Trasy W-Z;

– od Placu Krasińskich ulicą Miodową, dalej Senatorską i Nowym Przejazdem do Trasy W-Z; Linia 185 – z Żoliborza tylko do przystanku Centrum Olimpijskie 02, powrót na pętlę Gwiaździsta; z Ursynowa – przez Trasę Łazienkowską i Plac Konstytucji;

– z Żoliborza tylko do przystanku Centrum Olimpijskie 02, powrót na pętlę Gwiaździsta; z Ursynowa – przez Trasę Łazienkowską i Plac Konstytucji; Nocne N16 – skierowane na Plac Bankowy i Marszałkowską.

Zmiany w tramwajach po zakończeniu Wianków

Jeśli po imprezie zamknięta będzie Trasa W-Z, na objazdy zostaną skierowane tramwaje:

Linia 4 – do Kawęczyńska-Bazylika (Praga) i do zajezdni Wola (lewobrzeżna Warszawa);

– do Kawęczyńska-Bazylika (Praga) i do zajezdni Wola (lewobrzeżna Warszawa); Linie 23 i 26 – pojadą Alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego;

– pojadą Alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego; Linia 190 – na Pradze do ul. Targowej, w Śródmieściu do Placu Bankowego;

– na Pradze do ul. Targowej, w Śródmieściu do Placu Bankowego; Nocne linie N11, N16, N21, N61, N71 – przez Most Świętokrzyski.

Dodatkowe kursy metra i komunikacji miejskiej

ZTM zapowiedział dodatkowe kursy metra obu linii (M1 i M2), a także wzmocnienie linii tramwajowych i autobusowych:

Tramwaje : 1, 4, 23, 26, 28;

: 1, 4, 23, 26, 28; Autobusy : 160, 190 (m.in. Metro Ratusz Arsenał – CH Marki, Dworzec Wileński – Znana), oraz 509 (Dworzec Wileński – Gocław/Winnica);

: 160, 190 (m.in. Metro Ratusz Arsenał – CH Marki, Dworzec Wileński – Znana), oraz 509 (Dworzec Wileński – Gocław/Winnica); Pojazdy o zwiększonej pojemności zostaną wysłane na kluczowe linie.

Policja apeluje o ostrożność

Stołeczna policja ostrzega kierowców przed utrudnieniami i apeluje o zwracanie uwagi na czasowe oznakowanie drogowe. Funkcjonariusze będą obecni w rejonie zamkniętych ulic i pokierują ruchem.

Harmonogram utrudnień w Warszawie – 21–23 czerwca 2025

Data Zakres zmian 21 czerwca, 16:00 Zamknięcie Wisłostrady (Sanguszki–Grodzka) 21–23 czerwca Objazdy dla autobusów i tramwajów 21–22 czerwca Dodatkowe kursy metra i linii miejskich

Tło wydarzenia

Wianki nad Wisłą to jedno z największych plenerowych wydarzeń kulturalnych w Warszawie. Co roku przyciąga dziesiątki tysięcy mieszkańców i turystów. Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 21–22 czerwca w Multimedialnym Parku Fontann, przy bulwarach wiślanych. W programie m.in. koncerty, pokazy świetlne i obrzędy inspirowane tradycją nocy świętojańskiej.