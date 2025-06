Wianki nad Wisłą to wielowiekowa tradycja Zakładania wianków na głowy i puszczania ich na wodę w najkrótszą noc w roku – Noc Kupały. Współczesna odsłona tego słowiańskiego rytuału łączy elementy folkloru, ekologii i muzyki rozrywkowej, przyciągając do nadwiślańskich bulwarów mieszkańców i turystów. W sobotę 21 czerwca odbędą się jednoczesne wydarzenia w Warszawie i Krakowie, z bogatym programem warsztatów, konkursów i koncertów – od wczesnego popołudnia aż do późnej nocy.

Warszawa – Multimedialny Park Fontann

Godziny i miejsce

Start: 13:00 – oficjalne otwarcie Świętajańskiego Pikniku na Bulwarach Wiślanych (okolice Centrum Nauki Kopernik)

13:00 – oficjalne otwarcie Świętajańskiego Pikniku na Bulwarach Wiślanych (okolice Centrum Nauki Kopernik) Konkurs na najpiękniejszy wianek: 17:00 – zgłoszenia na miejscu przy Wiśle

17:00 – zgłoszenia na miejscu przy Wiśle Koncert „Wszyscy śpiewamy Warszawie”: 20:00 – scena główna przy Centrum Nauki Kopernik

20:00 – scena główna przy Centrum Nauki Kopernik Główny koncert TVN „Wianki nad Wisłą – Muzyka ponad wszystko”: 21:50 – transmisja na żywo na antenie TVN i online w Player.pl

Atrakcje towarzyszące

Warsztaty plecenia wianków (13:30–18:00) – tradycyjne i nowoczesne techniki, materiały z lokalnych łąk

(13:30–18:00) – tradycyjne i nowoczesne techniki, materiały z lokalnych łąk Wioska Słowiańska (13:00–22:00) – pokazy dawnych rzemiosł, tańce i opowieści o zwyczajach Kupalskich

(13:00–22:00) – pokazy dawnych rzemiosł, tańce i opowieści o zwyczajach Kupalskich Art Color Ballet (19:00) – performance taneczny i body‑painting inspirowany czterema żywiołami

(19:00) – performance taneczny i body‑painting inspirowany czterema żywiołami Strefa food‑trucków – regionalne smaki i letnie koktajle

Punkt kulminacyjny

Pokaz sztucznych ogni: 22:45 – synchronizowany z muzyką nad Wisłą

Kraków – Bulwary Wiślane w okolicy Wawelu

Godziny i miejsce

Start: 15:00 – oficjalne otwarcie nad Wisłą przy Moście Grunwaldzkim

15:00 – oficjalne otwarcie nad Wisłą przy Moście Grunwaldzkim Warsztaty i animacje: 15:00–19:00 – plecenie wianków, staropolskie tańce

15:00–19:00 – plecenie wianków, staropolskie tańce Koncerty lokalnych zespołów: 18:00–21:00 – scena główna przy Bulwarach Czerwieńskich

18:00–21:00 – scena główna przy Bulwarach Czerwieńskich Koncert o świcie „Wianki nad Wisłą – Świt Nowego Lata”: ok. 3:30 nad ranem – darmowa transmisja w internecie

Atrakcje dodatkowe

Strefa eko‑Wianki: bezpłatne materiały do plecenia z elementami biodegradowalnymi

bezpłatne materiały do plecenia z elementami biodegradowalnymi Kino letnie: pokazy filmów o motywach słowiańskich (20:00–23:00)

pokazy filmów o motywach słowiańskich (20:00–23:00) Strefa gastro: regionalne dania, m.in. kwaśnica, oscypek z żurawiną

Gdzie oglądać transmisję?

TVN i Player.pl – koncert główny z Warszawy od 21:50

– koncert główny z Warszawy od 21:50 YouTube Miasta Krakowa – koncert o świcie

Praktyczne wskazówki

Dojazd w Warszawie: Wisłostrada zamknięta od 16:00 do ok. 4:00; wzmożone kursy metra (linia M2) i tramwajów (1, 4, 23, 28).

Wisłostrada zamknięta od 16:00 do ok. 4:00; wzmożone kursy metra (linia M2) i tramwajów (1, 4, 23, 28). Dojazd w Krakowie: komunikacja miejska dodatkowe linie autobusowe nocne; Park & Ride przy ul. Kapelanka.

komunikacja miejska dodatkowe linie autobusowe nocne; Park & Ride przy ul. Kapelanka. Co zabrać: koc, repelent na komary, butelka wody, biodegradowalny wianek.

Zaplanuj swój dzień nad Wisłą już dziś – zanurz się w tradycji, muzyce i wspólnej radości Świętajańskiej Nocy!