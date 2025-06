Z badań przeprowadzonych na zlecenie Kulczyk Foundation wynika, że kobiety w okresie okołomenopauzalnym, czyli w wieku 45-55 lat czują się samotne i niezrozumiane. "Brak wiedzy pogłębia lęki. Niektóre myślą, że ich zdrowie i życie jest w niebezpieczeństwie, bo nikt im nigdy nie powiedział, czego mają się spodziewać w okolicach pięćdziesiątego roku życia" - czytamy na stronie fundacji.

Nowe świadczenie dla kobiet

Do rozmowy na ten temat sprowokowana został minister zdrowia Izabela Leszczyna. Menopauza jest pewnym tematem tabu. My same niechętnie o tym mówimy - powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna w TVN24. Jej zdaniem konieczne jest zwiększenie roli pielęgniarki i położnej w sprawowaniu opieki nad kobietą także w tym etapie jej życia. Według minister powinna powstać porada edukacyjna dla kobiet w okresie okołomenopauzalnym.

Za taką poradę indywidualną czy to spotkanie edukacyjne moglibyśmy z Narodowego Funduszu Zdrowia płacić dodatkowo położonej - zaproponowała Leszczyna, dodając, że byłaby to "dodatkowa motywacja" dla położnych do udzielania takich porad.

Kiedy kobiety mogłyby skorzystać z tej formy opieki? Minister powiedziała, że ma nadzieję, że od 2026 roku ten rodzaj usługi znajdzie się w koszyku świadczeń gwarantowanych, czyli finansowanych ze środków publicznych.

Efekty menopauzy

Menopauza jest wynikiem naturalnego procesu fizjologicznego u każdej kobiety. W trakcie przekwitania jajniki zmniejszają swój rozmiar i ograniczają wydzielanie hormonów: estrogenów progesteronu. Powoduje zmiany ciała. Zmniejsza się masa mięśniowa, a wzrasta tłuszczowa.

Charakterystyczne na tym etapie jest zwiększenie wagi. Hormony wpływają na odkładanie się tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, w efekcie sylwetka bardziej przypomina jabłko. Otyłość brzuszna zwiększa ryzyko wielu chorób, jak np.: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, choroby wątroby.

Dieta w okresie menopauzy

Według specjalistów, jedzenie produktów sojowych może łagodzić niektóre objawy menopauzy, jak np. uderzenia gorąca. produkty sojowe. Polecane są: tofu, tempeh, pasta miso, napój sojowy. Fiitoestrogeny czyli naturalne składniki roślinne, które naśladują działanie estrogenów znajdują się nie tylko w soji, ale innych produktach, takich jak:

kiełki sojowe

orzechy włoskie

siemię lniane

nasiona słonecznika

fasola.

Opieka na kobietą w Szwecji

W Szwecji funkcjonuje bardzo rozwinięta opieka nad kobietą w okresie menopauzy. Może ona liczyć nie tylko na poradę położnej, ale także dostać skierowanie na fizjoterapię, czy psychoterapię, aby złagodzić psychiczne skutki przekwitania. W niektórych regionach Szwecji działają specjalistyczne poradnie dla kobiet, które oferują pomoc z zakresie m.in. osteoporozy oraz psychologii.