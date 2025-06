Witold Waszczykowski prosi o modlitwę

Witold Waszczykowski zmaga się ze stwardnienie zanikowym bocznym. "Proszę o modlitwę o skuteczną terapię SLA/ALS (stwardnienia zanikowego bocznego - red.)" - wpis takiej treści zamieścił 28 czerwca przed północą.

Z jaką chorobą zmaga się Witold Waszczykowski?

SLA/ALS to bardzo rzadka, ale postępująca choroba. Powoduje obumieranie komórek nerwowych odpowiadających za kontrolowanie mięśni, co doprowadza do ich zaniku. Witold Waszczykowski od pewnego czasu nie chodzi, porusza się na wózku dla osób z niepełnosprawnościami.

Witold Waszczykowski tak żartuje z choroby. "Bóg zabrał mi nogi"

Choć zmaga się z chorobą, poczucie humoru go nie opuszcza. Zawsze powtarzałem "nie biegam, bo nie lubię". Teraz Pan Bóg powiedział do mnie "nie lubisz biegać, nie lubisz chodzić, po co ci te nogi"? No i je zabrał. Ale na szczęście nie zabrał innych rzeczy - mówił w marcu w wywiadzie dla "Super Expressu".

Z ALS zmaga się w Polsce ok. 3 tys. osób. Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych informuje, że kluczowe w diagnostyce ALS są badania genetyczne. "Każdy pacjent z rozpoznanym ALS powinien mieć wykonane zgodnie z dostępnymi wytycznymi badanie genetyczne w celu określenia podłoża choroby" - czytamy.