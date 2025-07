Joanna Kołaczkowska zmaga się z chorobą nowotworową. Informacje o tym pojawiła się pod koniec kwietnia tego roku. To właśnie wtedy koledzy z kabaretu Hrabi napisali w mediach społecznościowych, że artystka nie pojawi się w zaplanowanej trasie występów.

Dariusz Kamys prosi o modlitwę za Joannę Kołaczkowską

W najnowszym poście, jaki Dariusz Kamys zamieścił w sieci, poprosił o modlitwę w intencji Joanny Kołaczkowskiej. Na wstępie zaznaczył, że choć ludzie różnią się w wierzeniach, wszyscy są zgodni co do potrzeby szerzenia dobra. Poprosił, by każdy – niezależnie od przekonań – poświęcił chwilę na wsparcie Joanny Kołaczkowskiej.

Poślijcie dobrą energię, jeśli w to wierzycie. Po prostu pomyślcie o Asi ciepło i z miłością. Niech ten wspólny strumień dobra, miłości i nadziei uderzy z całą mocą w Jej chorobę. Niech wie, że jesteśmy z Nią. Niech poczuje, że nie jest sama. To tylko chwila. Ale razem możemy z niej zrobić coś wielkiego - czytamy w poście zamieszczonym przez Kamysa.

Choroba Joanny Kołaczkowskiej. Kolega z kabaretu Hrabi mówi o konkretnej dacie

Dodał, że ta wspólna akcja może być ważnym gestem, który doda sił do walki z chorobą Joannie Kołaczkowskiej. Podkreślił, że wierzy, że takie przesłanie dobroci i miłości ma dużą moc. W jego wpisie padła konkretna data.

Jutro, 12:00 – szturmujemy niebo, życie i wszystko, co możliwe i potrzebne - dla Asi - napisał Kamys.