Czym jest urlop pogodowy?

Urlop pogodowy to specjalny rodzaj urlopu, który pracownik może wykorzystać w sytuacji, gdy warunki pogodowe uniemożliwiają wykonywanie pracy, zwłaszcza w zawodach zależnych od pogody (np. budowlanych, rolniczych). W praktyce oznacza to, że jeśli z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. ulewy, silne wiatry, mróz) pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków, może otrzymać urlop pogodowy, czyli czas wolny od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Urlop pogodowy. Hiszpania jako prekursor

W odpowiedzi na katastrofalne powodzie, Hiszpania pod koniec 2024 roku wprowadziła dla pracowników prawo do czterodniowego, w pełni płatnego urlopu z powodu wystąpienia ekstremalnych warunków atmosferycznych. Uprawnienie to przysługuje w sytuacji, gdy oficjalne służby ogłoszą pomarańczowy lub czerwony alert pogodowy, a dotarcie do miejsca pracy jest niemożliwe. Urlop ten obejmuje przypadki takich zjawisk jak upały, gwałtowne ulewy czy śnieżyce.

Hiszpania wprowadziła urlop pogodowy, który pozwala pracownikom na nieobecność w pracy przy zachowaniu 100 proc. wynagrodzenia w dniach z ekstremalnie wysokimi temperaturami. Urlop ten obejmuje 4 dni wolnego rocznie, które można wykorzystać w okresach intensywnych zjawisk atmosferycznych. Dodatkowo hiszpańskie przepisy umożliwiają skrócenie godzin pracy lub zmianę harmonogramu w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych.

Kto może skorzystać z urlopu pogodowego w Hiszpanii?

Urlop pogodowy przysługuje wszystkim pracownikom w Hiszpanii od 2024 roku. Aby można było z niego skorzystać, Hiszpańska Agencja Meteorologiczna (AEMET) musi ogłosić pomarańczowy lub czerwony alert pogodowy. Przepisy te zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosnące zagrożenia związane z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, takie jak kataklizm, który nawiedził Walencję w 2024 roku. Jak podkreśla hiszpańska minister pracy, Yolanda Díaz, jeśli władze alarmowe ogłoszą zagrożenie, pracownik ma obowiązek powstrzymać się od pójścia do pracy.

Urlop pogodowy w Polsce

W Polsce, w ślad za przykładem Hiszpanii oraz w reakcji na krajowe wydarzenia pogodowe, takie jak gwałtowne powodzie, toczy się debata na temat wprowadzenia podobnych regulacji. Pomysł tak zwanego "urlopu pogodowego" zyskuje na popularności i jest przedmiotem dyskusji wśród ekspertów, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Na chwilę obecną (połowa 2025 roku) rozmowy te mają charakter nieformalny i nie przełożyły się jeszcze na konkretne projekty legislacyjne ani oficjalne stanowiska rządu czy partnerów społecznych.

W Polsce obecnie urlop pogodowy nie jest formalnie uregulowany w Kodeksie pracy jako odrębny rodzaj urlopu. Oznacza to, że prawo pracy nie przewiduje specjalnego urlopu z powodu złych warunków atmosferycznych. Jednak w praktyce, w niektórych branżach, szczególnie takich jak budownictwo czy rolnictwo, gdzie pogoda ma kluczowe znaczenie dla wykonywania pracy, stosuje się tzw. urlop pogodowy na podstawie umów między pracodawcą a pracownikiem lub regulaminów wewnętrznych firmy. W takich przypadkach, gdy warunki pogodowe uniemożliwiają pracę (np. intensywne opady, silny wiatr, mróz), pracownik może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, a czas ten traktowany jest jako urlop pogodowy, często z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jednak to rozwiązanie jest uzależnione od indywidualnych ustaleń i nie jest obowiązkiem pracodawcy.

Czy urlop pogodowy zostanie wprowadzony w Polsce?

Obecnie polskie przepisy zobowiązują pracodawców do zapewnienia pracownikom wody pitnej w upalne dni i ogrzewania podczas mrozów. Jednak istnieje szansa na wprowadzenie dodatkowego urlopu w Polsce. Mógłby on obejmować dni wolne w przypadku:

kataklizmów naturalnych,

nagłych zmian ciśnienia lub załamani pogody (dla osób wrażliwych),

upałów powyżej 35 stopni Celsjusza,

nagłych śnieżyc uniemożliwiających dojazd do pracy.

Wprowadzenie takiego urlopu wymagałoby zmiany Kodeksu pracy przy współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jak dotąd, w Polsce jednorazowo wprowadzono specjalne zwolnienia z pracy w czasie powodzi w 2024 roku. Pracownicy mogli wówczas skorzystać z 4 dodatkowych dni urlopu na żądanie, 20 dni na usuwanie skutków powodzi oraz do 5 dni dodatkowego urlopu godzinowego.