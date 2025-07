Rząd Donalda Tuska opracowuje plan ewakuacji najcenniejszych polskich dzieł sztuki, który ma być gotowy do końca 2025 roku. To kluczowy element szerszego programu bezpieczeństwa, obejmującego również wzmocnienie ochrony granic i podwojenie armii do 500 tysięcy żołnierzy. Celem jest zabezpieczenie Polski i jej dziedzictwa w obliczu potencjalnych zagrożeń.