Jednym z największych problemów jest porzucanie hulajnóg w przypadkowych miejscach. Miasta postanowiły to zmienić.

Warszawa jako pierwsza podpisała porozumienie z operatorami, którzy płacą za zajmowaną przestrzeń miejską. W stolicy znajdziesz już tysiące stojaków i parkingów rowerowych, gdzie możesz zostawić hulajnogę. Powstały też pilotażowe strefy, a w przyszłości pojawią się nowe stojaki.

Poznań wprowadził około 270 punktów mikromobilności "Hop&Go", a Łódź ponad 300 specjalnych miejsc postojowych. W obu miastach aplikacje operatorów nie pozwalają zakończyć wypożyczenia, jeśli nie zostawisz hulajnogi w wyznaczonym miejscu, co skutkuje dalszym naliczaniem opłat.

Lublin przygotowuje się do wprowadzenia Strefy Obowiązkowego Parkowania Hulajnóg Elektrycznych, tworząc dodatkowe 50 miejsc obok już istniejących 100.

Jeśli porzucisz hulajnogę "byle gdzie", służby miejskie lub policja mogą ją odholować do magazynu. W Warszawie kosztuje to 166 zł plus 32 zł za każdą dobę przechowywania. We Wrocławiu to 160 zł plus 20 zł za dobę. Koszty ponosi operator, który z kolei ściąga je od użytkownika. Dodatkowo grozi ci mandat od straży miejskiej.

Ograniczenia prędkości i zakazy wjazdu

Władze miast stawiają na bezpieczeństwo pieszych i samych użytkowników hulajnóg. Zgodnie z krajową ustawą, e-hulajnogi nie mogą poruszać się szybciej niż 20 km/h. Operatorzy blokują tę prędkość w swoich pojazdach.

W Warszawie (np. na Krakowskim Przedmieściu, Nowym Świecie, Bulwarach Wiślanych), Lublinie (Krakowskie Przedmieście, Plac Litewski, Ogród Saski, Stare Miasto) i Łodzi (centrum) wprowadzone są strefy, gdzie prędkość ograniczono dodatkowo do 12 km/h. Aplikacje automatycznie zmniejszają prędkość hulajnóg w tych obszarach.

Nawet 5000 zł mandatu

Podobnie jak rowerzyści, użytkownicy hulajnóg elektrycznych nie mogą wjeżdżać w niektóre miejsca. W Warszawie dotyczy to Starego Miasta, Łazienek Królewskich i Ogrodu Krasińskich. W Sopocie zakaz obowiązuje na ul. Bohaterów Monte Cassino przez cały rok, a od maja do września także na Placu Przyjaciół Sopotu i Skwerze Kuracyjnym (grozi za to mandat do 5 000 złotych). Wrocławski Rynek również jest objęty zakazem.

Rosnąca liczba wypadków i nowe regulacje

Niestety, popularność hulajnóg idzie w parze z rosnącą liczbą wypadków. W 2024 roku odnotowano około 450 wypadków z udziałem hulajnóg (prawie dwa razy więcej niż w 2023), w których zginęły 4 osoby (w 2023 – 3). Aż 70 proc. poszkodowanych użytkowników to osoby do 24 roku życia. Policja apeluje o rozsądek, używanie kasków ochronnych i nieprzewożenie pasażerów.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia obowiązku noszenia kasku przez dzieci poruszające się rowerami i hulajnogami elektrycznymi.

Wrocławskie MPK poszło o krok dalej, planując zakaz przewożenia hulajnóg i rowerów elektrycznych w autobusach i tramwajach. Nowy regulamin czeka na zatwierdzenie.