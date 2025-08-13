Według relacji policji, do wypadku doszło, gdy 35-letni obywatel Ukrainy i 47-letni Polak wyskoczyli z tego samego samolotu. Zderzyli się, zanim ich spadochrony otworzyły się.

Stan poszkodowanych

Obaj skoczkowie wylądowali na ziemi. Byli przytomni. 47-letni Polak został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, natomiast 35-letni Ukrainiec trafił do szpitala karetką. Mężczyzna został zbadany na miejscu, był trzeźwy.