W rejonie lądowiska w Chrcynnie (pow. nowodworski) doszło do groźnego wypadku z udziałem dwóch spadochroniarzy. Skoczkowie zderzyli się w powietrzu, jeszcze przed otwarciem spadochronów. Obaj mężczyźni trafili do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura.
Według relacji policji, do wypadku doszło, gdy 35-letni obywatel Ukrainy i 47-letni Polak wyskoczyli z tego samego samolotu. Zderzyli się, zanim ich spadochrony otworzyły się.
Stan poszkodowanych
Obaj skoczkowie wylądowali na ziemi. Byli przytomni. 47-letni Polak został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, natomiast 35-letni Ukrainiec trafił do szpitala karetką. Mężczyzna został zbadany na miejscu, był trzeźwy.
